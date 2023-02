Von MEINRAD MÜLLER | Nach den schrecklichen Kriegen von 1914 bis 1918 und von 1939 bis 1945 war die Hoffnung in Frankreich groß, dass rechts des Rheins eine neue Republik entstehen würde. Eine friedliche und gerechte. Jahrzehntelang war es auch so.

Doch Deutschland nimmt in den letzten Jahren eine Entwicklung, die politische Kreise in Frankreich mit Besorgnis sehen. Konservative Kräfte wie die AfD werden diffamiert und schikaniert, was trotz der Sprachbarriere nicht unbemerkt bleibt.

Es ist daher aufschlussreich, auch die Berichterstattung in den französischen Medien zu verfolgen. Ein Interview, das in Frankreich erschienen ist, erlaubt uns einen Blick auf unser Nachbarland, mit dem wir auf so vielfältige Weise verbunden sind.

Der Journalist Nicolas Faure sprach mit dem französischen Essayisten Jean-Yves Le Gallou. Er ist Direktor der Stiftung Polémia und ehemaliger Europaabgeordneter. Die Erlaubnis zur Weitergabe des Interviews liegt vor.

Der Originaltext in deutscher Übersetzung:

NICOLAUS FAURE: In Frankreich wie auch in Deutschland ist es im Trend, jeden, der sich für das nationale Lager einsetzt, als „rechtsextrem“ zu bezeichnen. Wie ist es zu erklären, dass Medien und Politiker so oft zu dieser Diffamierung neigen?

JEAN-YVES LE GALLOU: Die Diffamierung durch die Wahl des Wortschatzes dient dem Erhalt der eigenen Macht und ist eine Art Lebensversicherung der herrschenden Kräfte. Im Hinblick auf die Realität und das Recht der Völker auf Identität und historische Kontinuität ist die Diffamierung eine äußerst wirksame Technik zur Unterdrückung. Dies gilt umso mehr, als sich die Betroffenen oftmals einschüchtern lassen.

Die deutsche Regierung hat vor kurzem mit Unterstützung von Bundeskanzler Olaf Scholz beschlossen, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern. Welche Folgen sind von einer solchen Entscheidung im Zusammenhang mit dem Krieg mit Russland zu erwarten?

In den 2000er Jahren gab es eine geopolitische Strömung, die eine Partnerschaft Paris/Berlin/Moskau vor dem Hintergrund einer strategischen Komplementarität von Energie, Produkten und Dienstleistungen befürwortete. Die USA haben alles getan, um sich dieser Perspektive eines unabhängigen Europas zu widersetzen. Heute nutzen sie den Krieg in der Ukraine, um die Vasallisierung Westeuropas mit Hilfe von Politikern, die von ihnen ausgewählt wurden, den „young global leaders“ wie Rushi Sunak, Emmanuel Macron oder Annalena Baerbock, zu vollenden.

In Deutschland hat die Alternative für Deutschland (AfD) gerade ihr zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Die AfD ist derzeit die stärkste Kraft in den östlichen Ländern Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Glauben Sie, dass diese Partei eine Chance hat, Deutschland künftig zu regieren?

Sollte die AfD auf Landes- oder Bundesebene an die Macht kommen, wäre dies sicherlich begrüßenswert. In ganz Europa, sowohl im Norden als auch im Süden, gibt es einen Aufstieg der populistischen und identitären Parteien. Das ist ein starker Trend, zweifellos unumkehrbar. Doch das System leistet starken Widerstand: Dämonisierung, Verleumdung, Zensur, polizeiliche Provokationen und gerichtliche Unterdrückung – in Deutschland natürlich mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz, aber auch in Frankreich oder Belgien.

Emmanuel Macron und Olaf Scholz haben gerade 60 Jahre Elysée-Vertrag gefeiert, während der Konflikt in der Ukraine Missverhältnisse und Missverständnisse zwischen Paris und Berlin verschärft. Sind Sie nicht der Meinung, dass das deutsch-französische Paar neu überdacht werden sollte, da die Spannungen zwischen den beiden Motoren der europäischen Integration, Frankreich und Deutschland, zunehmen?

Es gibt natürlich Rivalitäten zwischen Frankreich und Deutschland im Bereich Industrie (Luft- und Raumfahrt) und Energie. Es gibt auch Unterschiede im wirtschaftlichen und sozialen Verhalten. Wieso sollte man das leugnen? Aber dies ist nicht das Kernproblem. Das Problem ist zweifach: Erstens die Vasallierung der wirtschaftlichen und politischen Eliten durch den amerikanischen „tiefen Staat“ und zweitens die Kolonisierung der Gedanken durch die Woke-Ideologie. Franzosen und Deutsche würden davon profitieren, wenn sie den unterbrochenen Faden ihrer langen Kultur wiederfinden würden, der europäischen Zivilisation, die für die einen germanisch und für die anderen französisch ist. Gleichzeitig sollten sie ihre Interessen auf der internationalen Bühne wieder wahrnehmen. Sie sollten damit beginnen, ihre Rolle als Verbündete im ukrainisch-russischen Konflikt zu beenden.

Meinrad Müller (68), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für diverse Blogs in Deutschland. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Müllers bisherige Beiträge auf PI-NEWS gibt es hier.

Like