Im Vorfeld des außerordentlichen Treffens des Europäischen Rates am 9. Februar 2023 gab Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch eine Regierungserklärung ab.

Zum Ukraine-Konflikt hatte der Kanzler nur wenig zu sagen. Er wiederholte mantraartig seine drei Prinzipien in dieser Frage, die man aber im Grunde auf ein einziges Credo zusammenfassen könnte: Wir machen das, was die USA von uns einfordern, aber nur, wenn sie selbst das Gleiche tun, oder zumindest vorgeben, dies tun zu wollen.

So wie sich die Entwicklung abzeichnet, wird sich Scholz demnächst einmal mehr um die eigene Achse drehen müssen, wenn er weiterhin im Gleichschritt mit dem großen Bruder aus Übersee marschieren will.

Denn anders als noch vor gut einem Jahr, als die USA alles auf die Verlängerung des Konflikts setzten und Waffenstillstandsabkommen zwischen der Ukraine und Russland geradezu torpedierten, drängen sie nun auf eine Verhandlungslösung.

Der fraktionsfreie AfD-Bundestagsabgeordnete Robert Farle ging in seiner Rede am Mittwoch auf diese Kehrtwende ein. Das US-Außenministerium habe nun einen Vorschlag für einen Friedenskompromiss auf den Tisch gelegt, weil die USA ihre Interessen im Ukraine-Konflikt weitestgehend erreicht hätten und deshalb an einer weiteren Eskalation des Konflikts nicht mehr interessiert seien, so Farle.

Zuvor wurde schon über das neue Strategiepapier der RAND-Corporation, einem einflussreichen US-Thinktank, mit dem Titel „Avoiding a Long War“ („Einen langen Krieg vermeiden“) berichtet, das im Ergebnis zu dem Schluss kommt, dass für die USA die Vermeidung eines direkten NATO-Russland-Krieges höher als die Verteidigung der territorialen Integrität der Ukraine einzuschätzen sei. Was im Klartext bedeutet: Weil man Russland ohne einen Nuklearkrieg sowieso nicht besiegen könne und das ukrainische Militär aus dem letzten Loch pfeife, solle die Ukraine eben auf Teile ihres ehemaligen Staatsgebietes verzichten, die die Russen innerhalb des letzten Jahres eingenommen und teilweise bereits annektiert haben. Ach ja: Aus der angestrebten NATO-Mitgliedschaft der Ukraine wird leider auch nichts.

Das sei für die USA nun mal die beste Lösung, so die Autoren der RAND-Corporation. Eine mit dieser Sicht übereinstimmende Direktive soll an US-Außenminister Antony Blinken weitergeleitet worden sein und nun als Grundlage für die Ausgestaltung einer Nachkriegsordnung für den Ukraine-Konflikt dienen.

Die USA – oder präziser formuliert Corporate America – möchte ihre Schäfchen nun ins Trockene bringen. Die Zeit drängt, denn eine erfolgreiche russische Frühjahrsoffensive könnte die gesicherten Profite der US-Konzerne im Zuge des Wiederaufbaus und des Rohstoffabbaus in der Ukraine zunichtemachen.

Dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj bleibt nur noch, die Eskalation des Konflikts weiter anzuheizen, um den Kampf fortsetzen zu können. Mit der Forderung nach Atomwaffen versucht er geradezu, Putin die Aufnahme von Friedensverhandlungen unmöglich zu machen.

Aus Selenskyjs Sicht ist das sicher nachvollziehbar, wenn auch zutiefst unmoralisch, weil es das sinnlose Sterben verlängert. Mit jedem Cent, den die Bundesregierung diesem Kriegstreiber in den Rachen wirft, macht sie sich mitschuldig am Leid tausender Menschen.

