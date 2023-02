Von WOLFGANG HÜBNER | EU-Europas einziger zurechnungsfähiger Staatsmann amtiert in Budapest. Nicht zufällig ist Viktor Orbán auch der demokratisch am überzeugendsten gewählte Führer seines kleinen, aber tapferen Volkes. Im Vergleich mit ihm sind die Scholz, Macron, Sunak und all die anderen Komparsen der europäischen Vasallenkomödie nur flüchtige Gestalten eines grassierenden Ungeistes.

Wenn Orbán nun festgestellt hat, in Russland und dessen Präsidenten Putin keine Gefahr für Europa zu erkennen, spricht er das aus, was jedem vernünftigen Kopf in den Sinn kommen muss, wenn er sich mit den Realitäten und nicht mit US-Propaganda und ihren Nachplärrern in Warschau und London beschäftigt. Allerdings ist das überhaupt nicht im Interesse der politischen Marionetten der Rüstungsindustrie und den ewig hungrigen Wallstreet-Geiern.

Orbán, das hat er ganz offen gesagt, steht in Europa allein. Denn alle anderen, der deutsche Obervasall nicht zuletzt, sind für Krieg gegen Russland. Natürlich nicht für den ganz großen Krieg mit Atombomben, aber für den Krieg auf Kosten der Menschen in der Ukraine auf jeden Fall.

Die Ankündigung des britischen Premierministers, sein Land wolle das Regime in Kiew auch mit Langstreckenraketen versorgen, kann für die bislang vom blutigsten Kriegsgeschehen noch weitgehend verschonte Westukraine die Vernichtung bedeuten. Denn nichts anderes hat Russland für den Fall angekündigt, dass die Krim oder russische Städte mit westlichen Raketen angegriffen werden sollten.

Doch derweil in ihren Staaten die sozialen Notlagen und Konflikte eskalieren, lassen es die Herrschenden in Paris und London nicht an martialischen Tönen rund um die Münchner (Un-)Sicherheitskonferenz fehlen. Und die Springer-Presse jubelt hierzulande keineswegs allein über die neue „Härte und Entschlossenheit“ des Wertewestens.

Bei all dem Irrsinn darf die intellektuell erbarmungswürdig minderbemittelte Ampel-Außenministerin mit ihrem weltweit belachten „360-Grad“-Vorschlag nicht fehlen. Kann sich jemand vorstellen, wie sich dieser Viktor Orbán im Kreis solcher Größenwahnsinniger, Opportunisten, Hasardeure und Dummköpfe fühlen muss? Jede Dienstreise von ihm nach Moskau muss da die reinste Erholung sein.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

