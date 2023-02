Von WOLFGANG HÜBNER | Der Amerikaner Seymour Hersh ist nicht irgendein Außenseiter oder gar Verschwörungstheoretiker, sondern der berühmteste Enthüllungsjournalist der Welt. Immer wieder in seinem langen, bald 86-jährigen Leben hat Hersh Staatsverbrechen der USA dokumentiert. Er wurde 1970 mit dem begehrten Pulitzer-Preis für seine Aufdeckung des My-Lai-Massakers der US-Armee in Vietnam geehrt und hat auch danach viele kriminelle Aktionen seines Landes im Ausland wie zum Beispiel den Folterskandal im irakischen Abu Ghraib-Gefängnis an die Öffentlichkeit gebracht. Seine Quellen sind exzellent, sein Ruf und Ruhm legendär.

All das sollte man wissen, um seine jüngste Enthüllung bewerten zu können: Hersh will herausgefunden haben, dass die USA mit Billigung von Präsident Biden und norwegischer Hilfe die Sprengung der Nord-Stream-Pipeline in der Ostsee bewerkstelligt haben sollen. Selbstverständlich wurde diese Darstellung in Washington sofort als „Lüge“ bezeichnet. Doch der alte Hersh muss keinen journalistischen Pokal mehr gewinnen, er kann höchstens seinen Ruf gefährden. Es gibt allerdings keinen Grund, warum er das tun sollte. Deshalb muss unterstellt werden, dass der vielgeehrte Pulitzer-Preisträger auch im aktuellen Fall eine sichere hochrangige Quelle für seine Behauptung haben dürfte.

Für viele kritische Menschen gerade hierzulande kann die amerikanische Urheberschaft an dem größten politischen Verbrechen zum Schaden Deutschlands seit 1945 auch keine wirkliche Überraschung sein. Denn es lag vorrangig im politischen, militärischen und ökonomischen Interesse der Biden-USA, Deutschland mit der Sprengung der Nord Stream-Pipeline zu schaden und seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland nachhaltig zu zerstören. Überwältigend viele Indizien haben auch bislang schon für die amerikanische Täterschaft gesprochen.

Gleichwohl haben sowohl Washington als auch die deutsche Vasallen-Regierung in Berlin keinerlei Interesse, die wahre Täterschaft öffentlich zu machen. Denn dann wäre für viele Millionen Deutsche schmerzlich klar: Der amerikanische „Freund“ ist der wahre Feind. Und diese Erkenntnis müsste das Verhältnis beider Staaten langfristig unheilbar belasten. Zwar würde das Gestalten wie Annalena Baerbock oder die FDP-Kriegsfurie Strack-Zimmermann in ihren Umtrieben, die als landesverräterisch beurteilt werden können, nicht belasten. Doch die Geschichte bleibt nicht stehen. Schon bald kann eine neue Situation entstehen, in der das von dem vermutlichen US-Staatsverbrechen gesäte Misstrauen dramatische Folgen haben könnte.

