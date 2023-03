Von SELBERDENKER | Ist „Corona“ vorbei? Pessimisten fällt es schwer, das zu glauben. Der Drache hat meist mehrere Köpfe. In der Bahn dürfen die Menschen inzwischen zwar schon wieder ohne Maske auf ihr Smartphone statt in das reale Leben glotzen, doch es werden weiterhin die aktuellen „Covid“-Fallzahlen in die Welt posaunt, die meisten Ärzte empfehlen weiterhin die lukrativen experimentellen Spritzen und zahlreiche Opfer der Einschücherung laufen immer noch mit dicken Masken auf den Gesichtern in der Gegend herum.

Der deutsche „Öffentlich-rechtliche Rundfunk“, der durch Unterlassung und Unterdrückung von Kritik und widerwärtigste Propaganda den Erfolg des größten gesellschaftlichen Verbrechens der letzten Jahre maßgeblich mit ermöglicht hat, beginnt nun selbst Töne anzuschlagen, für die er noch vor einem Jahr Bürger selbst übelst diffamiert und gecancelt hat. Es scheint, dass schon Bauernopfer ausgesucht werden, damit sich die Hauptprofiteure ihrer Verantwortung entziehen können. Doch wir vergessen nicht. Eure Maske ist unten, GEZ-Funk, die bekommt ihr nicht mehr hoch!

Nochmal die Frage: Ist „Corona“ vorbei? Als Realist könnte man annehmen, dass der Drops für die Verbrecher gelutscht ist. Die Täter haben schon profitiert, massiv abkassiert und ihre Beute längst irgendwo angelegt. Gier ist zwar unendlich, doch sie könnten durchaus zufrieden sein. Auch die politische Ausbeute von „Corona“ war gewaltig. Sie haben uns in einer Form unsere Rechte, unsere Würde, unser Eigentum und unsere Freiheit nehmen können, wie es vorher undenkbar schien. Die meisten Deutschen haben es sich gefallen lassen – und mitgemacht, weil sie eingeschüchtert waren, weil mitzumachen weniger anstrengend war und oft Vorteile einbrachte. Es sind die alten Mechanismen gewesen, die Unheil ermöglichen können. Es gab und gibt auch wieder schmähliches gesellschaftliches Versagen, gesellschaftliche Heuchelei.

Ein neuer Spaltkeil wurde geschaffen

Nicht zu vergessen ist etwas anderes als nicht zu vergeben. Den Profiteuren des teuren, verlogenen und heuchlerischen GEZ-Funks und ihren politischen Auftraggebern wird jedoch nichts vergeben. Im Gegenteil! Ihre Doppelmoral muß noch noch viel stärker an den Pranger und sie müssen ganz konkret zur Verantwortung gezogen werden. Müssten, denn sie werden sich wohl abgesichert haben, um sich ihrer Verantwortung beizeiten entziehen zu können.

Unser Geld ist tief in den Taschen der Täter verschwunden. Politiker haben ihre Ziele erreicht. Der Schaden an unseren Kindern ist unweigerlich angerichtet. Doch der politmediale Koplex hat mit seinem Vorgehen noch etwas erreicht: nämlich die gesellschaftliche Spaltung und Fragmentierung bis ins Unerträgliche hinein zu steigern. Das bewährte Konzept „Jeder gegen Jeden“ wurde um eine weitere Kategorie, um einen weiteren Spaltkeil „Geimpfte gegen Ungeimpfte“ erweitert.

Im Internet bekriegen sich gerade die Gruppen, statt den Dingen auf den Grund zu gehen. Am Ende sind jedoch beide Gruppen Geschädigte gewesen. Alle leiden unter den Folgen dieser Politik. Die Täter lehnen sich entspannt zurück, während sich der geschädigte Pöbel, von ihnen abgelenkt, nun gegenseitig bekriegt. Es fällt schwer, die Verletzungen sind tief und frisch, doch der Weg da raus kann am Ende nur Vergebung der Menschen untereinander sein. Die vom politmedialen Koplex Verletzten dürfen sich nicht länger verhetzen lassen, weil ihnen das nur noch mehr schadet und von den wahren Verantwortlichen ablenkt. Wenn etwas vergeben werden kann, dann nur von denen, die geschädigt wurden. Sonst kommen wir da nie raus.

