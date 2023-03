Nach der krachenden Niederlage beim „Klimaentscheid“ am Sonntag in Berlin (PI-NEWS berichtete), versuchen die Verfächter der grünen Klima- und Genderideologie jetzt auf subtilere Art und Weise, ihre totalitären Botschaften vor allem an die Kinder und Jugendlichen weiterzugeben.

Jüngstes Beispiel: In einem sogenannten „Osterbrief“ wendet sich die Niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg an die Kinder und Jugendlichen der niedersächsischen Schulen und fordert diese zu mehr politischem – natürlich dem linksgrünen Zeitgeist entsprechenden – Engagement auf.

Das Schreiben von Julia Willie Hamburg, das wir auf der Homepage eines Gymnasiums in Buchholz in der Lüneburger Heide fanden, fängt ganz harmlos an:

„Liebe Kinder und Jugendliche an Niedersachsens Schulen, die Osterferien stehen vor der Tür – und ich hoffe, ihr habt schon viele Ideen, wie ihr sie verbringen werdet. Viele von euch haben sich an mich gewendet und gesagt, ihr wünscht euch, dass ich euch einen Brief schreibe. Gerne möchte ich das tun. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr als Gruppen, Klassen und Vertretungen Briefe an mich schreibt, mir Ideen mit gebt, wie wir Schule verbessern können, mich einladet oder in den Landtag kommt und mit den Abgeordneten oder auch mir diskutiert. […]“

Ob sich wirklich viele Schüler an Julia Willie Hamburg gewendet haben und darin ihrem Wunsch zum Ausdruck gebracht haben, dass die niedersächsische Kultusministerin ihnen einen Brief schreibt, erscheint eher unglaubwürdig, aber sei einmal dahingestellt. Nach einem langen allgemeinen Teil kommt dann der letzte entscheidende Absatz, der wohl der eigentliche Grund der Grünen-Politikerin ist, sich an die niedersächsischen Schüler zu wenden:

„Ich habe viele Zuschriften erhalten, in denen ihr mich fragt, warum das Thema Klimakrise so wenig im Unterricht diskutiert wird. Das ist eines von vielen Themen, bei denen wir als Kultusministerium immer wieder schauen, wie es stärker in Schule und den Lehrplänen mitgedacht wird. Auch habt ihr mich gefragt, ob am 17. Mai oder während eines CSDs eine Regenbogenflagge gehisst werden darf: Ja, das darf es. Wenn eure Schule das möchte, dann könnt ihr beherzt Flagge zeigen. […]“

Hier wird also von einer Kultusministerin das Einbringen der Grünen Ideologie in alle Unterrichtsfächer und die unverhohlene Aufforderung propagiert, den CSD zu unterstützen und „beherzt“ die Regenbogenflagge zu hissen. Was das noch mit dem Neutralitätsgebot an Schulen zu tun hat, bleibt wohl Julia Willie Hamburgs eigenes Geheimnis.

Kontakt:

Julia Willie Hamburg

Niedersächsische Kultusministerin

Hans Böckler Allee 5

30173 Hannover

Telefon: 0511 120

ministerbuero@mk.niedersachsen.de

