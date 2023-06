Eine Milchmädchenrechnung: Eine Stadt, New York, hat Platz für 8,5 Millionen Einwohner und bekommt von April 2022 bis jetzt 70.000 dazu. Gebaut wird vermutlich, aber damit wird der normale Zuzug nach New York bereits aufgefangen, die 70.000 in einem Jahr sind extra.

In 12 Jahren nimmt die Einwohnerzahl um zehn Prozent zu, wenn sich das fortsetzt. Wenn nicht zehn Prozent mehr Wohnungen gebaut werden, in den 12 Jahren, bleiben entsprechend zunehmend mehr Menschen ohne Wohnmöglichkeit. Und so ist es tatsächlich, aber Linke verstehen das nicht. Sie winken weiter herein, ohne Rücksicht auf Verluste.

Was tut also der New Yorker Bürgermeister Eric Adams von den „Demokraten“? Er hat folgenden Vorschlag: Die Neuankömmlinge sollen in Gästezimmern und Kirchen unterkommen.

„Es gibt Mieter, die im Moment unter wirtschaftlichen Problemen leiden. Sie haben freie Zimmer. Es ist billiger und eine gute Investition für uns, zu einer Familie zu gehen und sie zu unterstützen, anstatt die Menschen in großen Gemeinschaftsunterkünften oder in diesen Notunterkünften unterzubringen“, sagte Adams am Montag der Presse.

Zudem kündigte der US-Demokrat eine Partnerschaft mit Gotteshäusern an, um Migranten in New York eine Bleibe zu bieten. Sollte sein Plan mit den religiösen Einrichtungen aufgehen, so der Bürgermeister, könnten womöglich bis zu 1000 Asylsuchende gleichzeitig aufgenommen werden.

Adams zufolge könnten etwa 50 Gotteshäuser jede Nacht bis zu 19 erwachsene Männer unterbringen.

So sind sie halt, die Guten, die Demokraten in den USA oder die Grünen und Roten bei uns. Wenn kein Platz mehr ist, werden neue Möglichkeiten ausgedacht und eröffnet. Und was, wenn die Gästezimmer, Gotteshäuser und Notunterkünfte dann auch voll sind und weiter 70.000 in einem Jahr kommen, was dann? Nachhaltig sind solche Vorschläge nun gerade nicht.

Wir haben ähnliche, wenn nicht gar erheblichere Probleme: Grüne Gutmenschen hierzulande stört das allerdings nicht. Sie sind „erschüttert“ über die drohende EU-weite Verschärfung des Asylrechts, 700 von ihnen haben sich bereits in einem Brief jegliche Verminderung der Einwanderung verbeten. Mal sehen, welche Vorschläge für die Unterbringung diese deutschen Kommunisten uns demnächst präsentieren werden.

