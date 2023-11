Dass in Deutschland etwas getan werden muss, darüber herrscht in weiten Teilen der Bevölkerung Übereinstimmung, schließlich ist die Ampel-Regierung so unbeliebt wie nie zuvor. Was zu tun ist, darüber wird heftig gestritten.

Der Blick über den Tellerrand lohnt sich – zum Beispiel nach Ungarn, wo Ministerpräsident Viktor Orbán eine konservative Ära prägt. Das neu erschienene Buch „Nationaler Block“ von Márton Békés skizziert seinen Weg.

Orbán und seine Fidesz-Partei regieren Ungarn seit 2010 ununterbrochen. Zuvor war der Politiker schon einmal zwischen 1998 und 2002 Ministerpräsident, verlor dann aber eine Wahl und musste für acht weitere Jahre auf die Oppositionsbank. Seine erste Chance in der Regierung ließ Orbán also ungenutzt, und man muss nicht allzu fantasiereich sein, um für die AfD ein ähnliches Szenario zu zeichnen.

Dabei sind die Voraussetzungen gut: Die AfD legt derzeit in den Umfragen zu, in Thüringen spekulieren die Leitmedien gar über eine mögliche Regierungsübernahme, weil Björn Höcke und Co. dort bereits an der absoluten Mehrheit kratzen. Doch was dann? Ist der Wahlsieg, der Einzug in die Staatskanzlei das Ende der Geschichte? Orbán zeigt: Nein, so einfach ist es nicht. Und mit dem Wahlsieg fängt die Arbeit erst an.

Für den Politikwissenschaftler Márton Békés ist klar: Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die die Regierungsgeschäfte übernehmen und denen, die die Macht innehaben. Oder anders gesagt: Die Macht im Lande liegt nicht zwangsläufig bei der Regierung. Das musste Orbán auf die harte Tour lernen, aber wir sehen das in Phänomen wie Trump oder dem Brexit bestätigt. Auch hier waren Rechtspopulisten nicht in der Lage, einen einmaligen Wahlsieg in einen langfristigen politischen Wandel umzusetzen.

Anders Viktor Orbán: Für ihn sind die Regierungsgeschäfte die eine Sache – eine andere die Installation unzähliger Institute, Zeitschriften, Intellektueller und Medienschaffenden, die im Sinne der „nationalen Zusammenarbeit“ wirken. „Tue Gutes und sprich darüber“ heißt es – und wenn man Békés glauben kann, dann hat es Orbán nicht nur geschafft, „Politik für das Volk“ zu machen, sondern die Vorherrschaft der linksliberalen Medien und westlicher Erfüllungsgehilfen in Ungarn zu brechen, so dass dort auch über „das Gute gesprochen“ werden kann.

Viktor Orbán stützt sich dabei auf einen „nationalen Block“, auf eine breite Mehrheitsgesellschaft, die von Globalismus, Linksliberalismus, ungebremster Marktwirtschaft, Westbindung und LGBTQ nicht profitieren würde und das auch weiß. Ob das „System Orbán“ überhaupt wünschenswert oder übertragbar auf Deutschland ist, muss der Leser natürlich am Ende selbst entscheiden. Fest steht: Mit Viktor Orbán haben die Ungarn jemanden, der weiß, dass etwas getan werden muss, was überhaupt zu tun ist und wie man dieses Ziel erreicht. Davon liefert das Buch „Nationaler Block“ einen Bericht.

Bestellempfehlung:

» Márton Békés: Nationaler Block. Das System der nationalen Zusammenarbeit – hier einsehen und bestellen!

» Parallel empfehlen wir unbedingt Martin Sellner: Regime Change von rechts. Eine strategische Skizze – hier einsehen und bestellen (4. Auflage!)

Like