Im Dokumentarfilm „Eine andere Freiheit“ geht es um das Leben von Kindern und Jugendlichen in Corona-Zeiten. Wie geht es den Jugendlichen, die sich ab 14 Jahren ohne Einwilligung der Eltern für eine Impfung entscheiden können? Was ist, wenn ich mich nicht impfen will? Ist Impfen eine Lösung für das Ende der Pandemie? Was sind die Nebenwirkungen der Impfung bei Kindern und Jugendlichen? Was sagen die Studien und Experten? Muss ich mich impfen, wenn ich schon Corona hatte? In dem Film haben sich Menschen aus Kunst und Kultur – unter anderem Til Schweiger -, Ärzte und Wissenschaftler zusammengefunden, die das Thema „Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche“ aus unterschiedlichen Perspektiven kritisch beleuchten.