Von PETER WÜRDIG | Da gab es jetzt ein Gespräch zwischen dem Nobelpreisträger Klaus Hasselmann und Luisa Neubauer, bisher noch nicht Nobelpreisträgerin, veröffentlicht im ZEIT-Magazin vom 28. Oktober.

Nun, die Äußerungen von Neubauer sind nicht so interessant, denn bei ihrer Angstpsychose wegen des nahenden Weltuntergangs, da kann nur ein Arzt helfen, aber es muss ein guter sein. Sich mit den Äußerungen eines Nobelpreisträgers zu beschäftigen, sollte sich dennoch lohnen. Immerhin kommt von ihm die frohe Botschaft, dass wir den Weltuntergang denn doch noch gerade abwenden können.

Nach den wissenschaftlichen Arbeiten des Nobelpreisträgers ergibt sich, dass die globale Erwärmung mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit menschengemacht ist. Also eben nur 95 Prozent, das lässt hoffen, denn dann liegen die Klima-Leugner ja dicht an der Fünf-Prozent-Hürde, und falls die dann doch Recht haben sollten, dann gibt es keinen Weltuntergang, und der ganze Aufwand mit Energiewende und der Abschaffung Deutschlands als Industriestaat war nur für Tüllefit und sonst für die Tonne.

Wenn es nun aber doch 95 Prozent sind, dann ergeben sich schon noch Fragen. Die globale Erwärmung hat es ja früher auch schon ein paar Mal gegeben. Ich denke dabei an das römische Klima-Optimum, da war es sogar noch etwas wärmer als heute. Also haben die Römer damals auch schon das Klima gesteuert und wie haben die das gemacht? Ist der Cäsar mit dem Diesel zur Kleopatra gefahren? Vermutlich nicht. Dann war es doch wohl die Sonne, die Kalt- und Warmzeiten gesteuert hat. Wobei sich dann aber die Frage stellt: hat die Sonne jetzt einfach abgeschaltet und keine Lust mehr, das Klima zu steuern? Da bleiben also Unklarheiten.

Damit wir nicht in die Klima-Katastrophe stürzen, hat der Nobelpreisträger auch eine Empfehlung: wir müssen doch nur von fossile auf regenerative Energien umsteigen, also auf Sonne und Wind. Ach, so einfach ist das also. Dass es nachts dunkel ist, und dass dann manchmal auch kein Wind weht, davon hat der Nobelpreisträger noch nichts gehört. Wie soll ein Industrieland wie Deutschland das dann noch sicher beherrschen? Nun, die Deutsche Bahn hat dafür auch schon eine Technik entwickelt, die heißt: Bahncard-Kunden fahren mit Ökostrom. Wenn der Wind nachlässt, dann hält der Zug auf freier Strecke an, und die Bahncard-Kunden steigen einfach aus. Dann schaltet die Lok um auf Kohlestrom, und die übrigen Kunden dürfen dann weiterfahren.

Wie bringt man diese Ideen dem einfachen Volk zur Kenntnis? Dafür hat der Nobelpreisträger auch einen Vorschlag: die bekannten Klima-Wissenschaftler können hier tätig werden, zum Beispiel Mojib Latif. Dieser äußerte sich in einem Spiegel-Interview um 2000 so: „Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor zwanzig Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben“. Dann kamen allerdings Winter, bei denen Dächer geräumt werden mussten, weil sonst der Dachstuhl unter der Last von Schnee zusammengebrochen wäre. Ja, mit Vorhersagen ist das so eine Sache. Das hat auch der bekannte Philosoph Karl Valentin schon festgestellt: „Prognosen sind gut, vorausgesetzt, sie beschäftigen sich nicht mit Zukünftigem!“.

Es ist doch schön, dass wir solche Nobelpreisträger haben. Allerdings, einige der Nobelpreisträger, die ich kenne, haben sich mir gegenüber so geäußert, dass sie bei dieser Entwicklung überlegen, ihren Nobelpreis zurückzugeben.