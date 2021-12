Von BIRGIT BESSIN | In der Sondersitzung des Landtags Brandenburg am Montag wurde eine „konkrete Gefahr der epidemischen Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit“ festgestellt – einzig die AfD-Fraktion stimmte dagegen.

Trotz der Unkenntnis über die Tatsache, wie viele der positiv Getesteten tatsächlich erkrankt sind, wie viele der Corona-Patienten auf der Intensiv- oder Normalstation vollständig oder teilweise geimpft sind oder wie hoch überhaupt die tatsächliche Immunisierungsrate der Bevölkerung ist. Und trotz all dieser Unkenntnis werden die Corona-Maßnahmen erneut verschärft. Aber solange diese Regierung nicht in der Lage oder gewillt ist, solch grundlegende Fragen zur Pandemie zu beantworten, bleibt jede Erklärung einer Notlage die reine Willkür.

In der Sondersitzung behauptete der Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), dass hinter den Protestierenden eben nicht besorgte Unternehmer stünden, die Angst um ihre Existenz hätten, dass dort keine besorgten Bürger wäre, die Angst haben, dass die Pandemie ihren Kindern schaden würde. Er behauptete sogar, dass dahinter altbekannte Feinde der Demokratie stünden, und benannte als Beispiel die Demonstration vergangenes Wochenende in Cottbus.

Es ist eines Ministerpräsidenten unwürdig, friedlich auf den Straßen Kritik übende Bürger pauschal zu diffamieren. Seit einigen Wochen mehren sich die friedlichen Proteste in Brandenburg und in ganz Deutschland gegen diese unverhältnismäßige Corona-Politik. Als jemand, der selbst bereits etliche AfD-Versammlungen organisiert hat, aber auch an Versammlungen teilgenommen hat, die eben nicht unter einem Parteilogo durchgeführt wurden, habe ich feststellen können, dass dort sehr wohl besorgten Menschen teilnehmen, die nicht wissen, was die Zukunft bringt, Eltern die sich Sorgen um die Bildung, Schule und Zukunft ihrer Kinder machen, Eltern die besorgt sind, weil Kinder aufgrund der Trennung in geimpft/nicht geimpft in der Schule gemobbt werden, Selbständige die in den vergangenen zwei Jahren einem sog. Berufsausübungsverbot unterlagen, Menschen die durch 2G- und 3G-Regelungen im Leben massiv eingeschränkt werden, aber genauso auch Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich, die eine andere Sicht der Dinge erzählen, als wir sie aus den Mainstream-Medien erfahren. Und gerade letztere wurden in der Corona-Anfangszeit beklatscht und bejubelt – und nun sollen sie bald einer teilweisen Impfpflicht unterliegen.

Die Regierung ist gefangen in ihrem Corona-Irrweg und hat sich mit ihren Corona-Maßnahmen in eine Sackgasse manövriert. Und ein Teil des Volkes leidet darunter. Die einen haben Angst aufgrund der politisch und medial erzeugten Corona-Hysterie, die anderen leiden unter Freiheitsentzug.

Keiner darf mehr schweigend zuschauen, wie unsere Gesellschaft, Familien, Freundschaften durch diese entmenschlichte Politik getrennt werden! Wer wissend zuschaut, ohne sich dem friedlich, aber bestimmend, entgegenzusetzen, der lässt die Regierung weiter gewähren.

Österreich ist zum europäischen Versuchslabor geworden – lassen wir das für Deutschland nicht zu!

Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir lassen uns nicht vereinzeln und sozial ausgrenzen. Wir werden uns im Parlament immer weiter für unsere Position artikulieren, aber auch auf der Straße aufstehen – für Freiheit und Demokratie! Und dabei spielt es keine Rolle, ob man geimpft, genesen oder ungeimpft ist.

Ich freue mich, dass uns bei unserer nächsten Kundgebung am Mittwoch um 19 Uhr in Zossen, Am Markt (am Rathaus) unser stellvertretender Bundessprecher Stephan Brandner unterstützen wird. Kommen Sie vorbei und lassen sie uns ein friedliches, aber deutliches Zeichen gegen die Corona-Gängelung und die Impfpflicht setzen!