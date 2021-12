Mit dem Antritt der neuen Regierung gilt folgender Vergleich mehr denn je: Die politische Klasse der BRD verhält sich wie eine WG linksradikaler Architekturstudenten, die ihre Vorlesungen geschwänzt haben. Sie reißt, unbelastet von „kleinlichen Bedenken“, eine Säule, eine tragende Wand nach der anderen aus einem Gebäude heraus, dessen Bauplan sie weder studiert noch verstanden haben.

Mit diesem Bild steigt der ex-linke Sozialwissenschaftler und Bestsellerautor Manfred Kleine-Hartlage in sein neues Buch „Systemfrage. Vom Scheitern der Republik und dem Tag danach“ ein, auf das PI-NEWS bereits vor ein paar Tagen hingewiesen hat.

Kleine-Hartlage hat bereits in seinen früheren Büchern das Geflecht aus gierigen Parteien, schmarotzender Zivilgesellschaft, okkupierten Medien und aufgeblähtem Beamtenstaat seziert. Mittlerweile aber hält er unser System – und Corona wirkt zusätzlich als Beschleuniger! – für dermaßen kaputt und dysfunktional, dass Reform und Reparatur unmöglich erscheinen.

Das Besondere an einem Autor wie Kleine-Hartlage ist, dass er weder Eiferer noch Polemiker ist, sondern einen glasklaren, illusionslosen Blick auf die Lage hat. Was ist an diesem Staat – der Autor spricht von einem psychopathischen Personal, was auf den ersten Blick überzeichnet wirkt, aber nüchterne Begründungen findet – überhaupt noch rettbar? Und rettungswürdig?

Er betrachtet kritisch die Lage der Opposition (kann es überhaupt systemkonforme Optionen geben?) und geht dabei bis an die Grenze des Denk- und Sagbaren. Die „Systemfrage“, die hier gestellt wird, hat nichts mit einem Wunsch nach der Zerstörung des vorhandenen Systems zu tun. Wir haben schlicht nicht die Macht, es zu erhalten.

Im selben Maße, wie Probleme herbeigeredet, inszeniert und hysterisiert werden (Klima und Corona sind nur zwei Beispiele), werden tatsächliche Bedrohungen (Masseneinwanderung, Energieversorgung und Demokratieabbau etwa) unter den Tisch gekehrt.

Wir können die Szenarien dieses Selbstzerstörungsprozesses nur vorzeichnen – so sind wir den Machthabern wenigstens nicht ahnungslos ausgeliefert. Kleine-Hartlage dekliniert denn auch in drei Großkapiteln auf die ihm eigene Art alle wesentlichen Politikfelder und Systembausteine durch und stellt unserem System eine verheerende Bilanz aus.

Das letzte der vier Großkapitel widmet sich der „Vorbereitung auf den Tag danach“. Kleine-Hartlage denkt von der Katastrophe her und argumentiert als harter Realist: Es wird auf die Entmachtung derjenigen Strukturen ankommen, die das System ruiniert haben – Parteien, Medien, Kirchen, Zivilgesellschaft.

Dieses klar gegliederte, überlegte Buch sollte eine der Grundlektüren dieser Tage sein. Für jeden, der zweifelt.

» Manfred Kleine-Hartlage: „Systemfrage. Vom Scheitern der Republik und dem Tag danach“, 237 S. – hier bestellen.