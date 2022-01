Von PETER WÜRDIG | Für Ursula von der Leyen wurde jetzt gerade eine Enkeltochter geboren, und wenn die Kleine neun Jahre alt ist, dann haben wir das Jahr 2030, also das Jahr, in dem viele Klimaziele längst umgesetzt sein sollen, erzählt uns die Ursula in einem aktuellen Interview mit der ZEIT. Schlimmer noch, wenn die Enkeltochter 29 ist, dann haben wir das Jahr 2050, und Ursula fragt sich, ob sie dann noch Frühling, Sommer und Winter erleben wird. Ja, das betrifft sie sehr persönlich, und sie erklärt, dass sie morgens voller Kraft aufsteht und spätabends eher deprimiert ins Bett fällt. Für sie ist der Kampf gegen den Klimawandel die größte Krise und das drückendste Dauerthema.

Wenn die Kommissionspräsidentin der EU sich solche Sorgen um ihre Familie macht, dann wird schließlich verständlich, dass sie sich mit aller Kraft für den „European Green Deal“ einsetzt, das muss man verstehen. Dieser ist, wie sie selbst sagt, das Ambitionierteste, was die Politik weltweit zu bieten hat. Da stecken unendlich viele Herausforderungen drin, und im Interview wird das mit der Mondlandung verglichen. Sie will den Emissionshandel weiter ausbauen und auf Verkehr und Gebäude ausweiten. Es wird also für alle ordentlich teurer werden, und wenn man so Druck aufbaut, dann wird die grüne Wende richtig Fahrt aufnehmen, hoffentlich.

Nun hat die EU der Ampel-Koalition schon mal ein ordentliches Kuckucksei ins Nest gelegt, die neue Taxonomie. So wird die Atomkraft jetzt als grün eingestuft, eine Kröte, die die Grünen ungern schlucken, da sie ja sonst mehr auf den Schutz von Kröten eingestellt sind. Und Gaskraftwerke sollen auch gebaut werden, aber später mit grünem Wasserstoff betrieben werden, allerdings, was das dann kostet, das hat noch keiner ausgerechnet. Das sind aber nur Übergangstechnologien, wie Ursula erläutert, denn mit dem Green Deal geht man entschlossen auf 100 Prozent Erneuerbare zu. Wie das aber wirklich gehen soll, denn auch in Brüssel ist es nachts dunkel, und manchmal weht auch kein Wind, das kann sie nicht erklären.

Für Ursula von der Leyen steht der Klimawandel als solcher fest, und als Beispiel nennt sie die Konflikte in Mali. Zeitweilig ziehen dort die Viehzüchter über die Felder der Bauern, wenn es nicht genügend geregnet hat.

Darum mache ich mir nun Sorgen um unsere Ursula, denn wir brauchen einen Arzt, aber es muss ein wirklich guter Arzt sein. Einer, der ihr mit genügend Überzeugungskraft erklären kann, dass es in Mali auch früher mal nicht geregnet hat und dass das nichts damit zu tun hat, ob wir mit dem Diesel fahren oder mit einem E-Auto. Ja, wenn es ein richtig guter Arzt ist, dann kann er sie auch beruhigen. Wir haben schon so manchen Weltuntergang gut überlebt, das braucht man nicht so ernst zu nehmen. Dann kann unsere Ursula abends wieder ohne Sorgen ins Bett fallen, mit Green Deal oder auch ohne.

PI-NEWS-Autor Peter Würdig, Jahrgang 1937, ist Abgeordneter im Samtgemeinderat Land Hadeln (bei Cuxhaven). Er hat das Studium der Physik an der TU Berlin mit Abschluss Diplom-Ingenieur beendet und engagiert sich in der AfD in Landes- und Bundesfachausschuss für die Gestaltung des Parteiprogramms im Bereich Energie- und Klimapolitik. Würdig leitet ein Unternehmen, das sich mit Programmen für die medizinische Statistik und die krankenhausversorgende Apotheke beschäftigt. Aktuelles dazu erfährt man auf seiner Facebook-Seite.