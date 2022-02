Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Irfan Peci setzt in seinem 18. Islam-Wochenrückblick eine hochinteressante Erkenntnis auf Platz vier seiner „Hitliste“: in der Zeit erschien am 22. Februar ein Interview mit der Kriminologin Britta Bannenberg, die am Beispiel des Attentäters von Hanau erklärte, dass man gleichzeitig rechtsextrem und psychisch krank sein kann. Wahnhafte Vorstellungen, die man einer paranoiden Schizophrenie zuordnen könne, würden dazu führen, dass man sich bedroht fühle und dadurch andere Menschen häufig als gefährlich wahrnehme. Nicht wenige würden Feindseligkeiten und Hass auf ihr Umfeld entwickeln, auf Teile der Gesellschaft bis hin zu der Vorstellung von einer universellen zu bekämpfenden Weltverschwörung. Bei einer schweren paranoiden Schizophrenie mit Gewaltfantasien und Hassgedanken würden diejenigen keine Empathie für andere Menschen oder potenzielle Opfer aufbringen können.

Daraus habe sich beim Beispiel Hanau ein Hass gegenüber Zuwanderern, Flüchtlingen und Menschen mit Migrationshintergrund entwickelt, die durch die rechtsextreme Einstellung des Täters, die durch die Präsenz „rechter“ und feindlicher Äußerungen in Medien, im Netz und durch das Vorbild früherer Gewalttaten genährt worden sei, habe die Art der Radikalisierung beeinflusst und damit auch, welche Taten begangen worden seien und gegen wen. „Rechte“ Haltungen in der Gesellschaft würden dies fördern. Man müsse gegen jede Form von Rassismus aufs Schärfste eintreten und auch gegen Hetze in Medien oder im Netz vorgehen. Dadurch würden ja nicht nur psychisch kranke Menschen radikalisiert.

In Internetforen würden radikale Täter ihre Taten ankündigen, Manifeste verfassen, Bombenanleitungen teilen und sich für Waffen austauschen. Diese Foren würden davon zeugen, dass wir in unruhigen, aufgeheizten Zeiten leben würden, in denen Hass und Feindseligkeit präsent seien. Die Kriminologin Bannenberg plädiert dafür, Menschen rechtzeitig in die Psychiatrie einzuliefern, bei denen Anzeichen für solche Psychosen erkennbar werden. Hierbei liege ihr Mitleid stärker auf der Seite der Opfer und bei den Angehörigen.

Diese Analyse lässt sich selbstverständlich eins zu eins auf radikal-islamische Attentäter übertragen, was auch der Islam-Experte Irfan Peci feststellt. Auch hier liegen von der Ideologie des Politischen Islams klare hasserfüllte Feindbilder vor, die sich ins Wahnhafte steigern können. Hierzu sollte die Zeit ein weiteres Interview mit Frau Bannenberg durchführen.

Aber es ist durchaus vorstellbar, dass die Kriminologin „politisch korrekt“ genug eingestellt ist, um sich hierzu nicht so klar zu äußern. Denn sie legt Wert in dem Interview Wert darauf zu betonen, dass die Medien „dazugelernt“ hätten und in der Berichterstattung über radikal-islamische Terror-Anschläge „sensibler“ geworden seien. Was natürlich ihrer Meinung nach bedeutet, möglichst diesen radikal-islamischen Terror-Hintergrund nicht zu erwähnen, die Herkunft des Täters zu verschleiern und die Tatmotive komplett in die Psycho-Ecke zu schieben. Wozu es mittlerweile einen gewaltigen Erfüllungs-Apparat gibt, der nicht nur Medien, sondern auch Kriminalpolizei, Justiz und Politik umfasst.

Platz drei des Wochenrückblicks belegt die Überlegung der Stadt Essen, die DITIB als Träger der freien Jugendhilfe zu fördern. Damit bekäme die von Erdogan gesteuerte Organisation eine bevorzugte Stellung bei partnerschaftlichen Beziehungen mit öffentlichen Trägern, zudem Einfluss auf die Jugend- und Sozialarbeit in der Ruhrgebietsstadt und damit auch erleichterten Zugang zu Fördermitteln der öffentlichen Hand – also Steuergeldern.

Die Entscheidung soll bezeichnenderweise kurz nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen erfolgen. Für Irfan Peci ganz klar eine weitere Station auf dem Weg der islamischen Unterwanderung Deutschlands. Er zeigt auf, welch radikale Funktionäre und Überzeugungen in der DITIB bereits bekannt wurden. Wenn sich die Stadt Essen zu dieser Zusammenarbeit entscheiden würde, wäre dies ein geradezu grotesker Anschlag auf das Gemeinwesen und den sozialen Frieden.

Auf Platz zwei landet die Steinigung eines Pärchens, das vorehelichen Geschlechtsverkehr hatte, durch die Taliban in Afghanistan. Zwei Behördenvertreter äußerten, es habe keine Zweifel daran gegeben, dass sie eine „illegale Beziehung“ geführt hätten. Sie hätten gestanden, zwei oder drei Mal miteinander geschlafen zu haben, daher hätten sie gesteinigt werden müssen und seien nun tot. Durchgeführt wurde die Steinigung der beiden jungen Menschen in der Provinz Badachschan im Nordosten Afghanistans. Irfan Peci betont, dass diese Strafe keine Erfindung der Taliban ist, sondern der islamischen Gesetzgebeung, der Scharia, entspringt. Steinigungen wegen Ehebruch und vorehelichem Geschlechtsverkehr wurden auch schon durch den Propheten Mohammed angeordnet und legitimiert.

Platz eins ist die Allahu Akbar-Messerattacke von Dresden, die jetzt wohl auch in die Psycho-Schublade verschoben und das radikal-islamische Motiv vertuscht werden soll. Der afghanische „Flüchtling“ Milad A. ging am 13.8.2021 im Dresdner Hauptbahnhof wahllos auf Reisende los, stach mit einem Messer auf sie ein, jagte einen durch Bahnhof und schrie dabei „Allah ist am Allergrößten“. Doch ein Gutachten hält den 24-jährigen Moslem nicht für einen Terroristen. Laut eines „islamwissenschaftlichen Gutachtens“ des Landeskriminalamts gebe es bei dem Afghanen „keine Hinweise auf Extremismus“. Vor drei Jahren ist der Moslem übrigens schon einmal wegen einer Messer-Attacke im Bahnhof zu 16 Monaten auf Bewährung verurteilt worden.

Irfan Peci stellt völlig zu Recht die Frage, nach welchen Kritieren festgelegt wird, wann ein Anschlag als islamisch motiviert eingeordnet wird. Wahrscheinlich würde hierzu eine notariell beglaubigte IS-Mitgliedschaft benötigt.

