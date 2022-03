Von PETER BARTELS | Auch in diesem Krieg sind die Kasino-Kommandeure der Journaille die wahren Kriegstreiber: Bei Champagner und Knabbergebäck feuern sie in der Heimat-Etappe heldenhaft mit Kanonen. Vor dem ersten Weltkrieg mit jubilierender Sütterlin-Feder die „Dicke Berta“ von Krupp … Heuer am Ukraine-Laptop die deutschen Panzerfäuste. Auf Atom-Deubel komm raus …

Alles begleitet von einem ohren- und gehirnbetäubendem Trommelfeuer der Propaganda, gegen das die Stalinorgeln der Sowjets reinstes Zündplättchen-Geballer gewesen sein muss. Die längst verglühte „stern“-Schnuppe Hans-Ulrich Jörges (70) will den Ukraine-Krieg arschkriecherisch via BILD-TV mit einem Kopfschuss für Putin erledigen lassen … ACHGUT-Staranwalt Joachim Steinhöfel (60) twitterte am 27. März um 12:37 Uhr: „Eine rationale Erklärung für deutsche Putinversteher wäre eine etwaige russische Abstammung väterlicherseits als Folge des Zweiten Weltkriegs“. Ein Münchner Freund übersetzte in schlichtes Lehrerdeutsch: „Wer sich (also) NATO-Interessen nicht bedingungslos beugt, ist laut Steinhöfel offenbar Produkt einer im Zweiten Weltkrieg von Sowjetsoldaten vergewaltigten Mutter. Ich habe keine Worte mehr für diesen Typen.“

Immerhin, nach zwei „Retweets“, zwei „zitierten Tweets“ und 15 „Gefällt mir“-Angaben löschte der feine Herr Anwalt und Hagestolz alles wieder flux; Justitia wird wissen, warum. Neulich beteuerte und dräute der Herr mit dem Blick einer offenbar zu selten gestreichelten Dogge auf Twitter ebenda: „Es ist relativ beruhigend zu beobachten, dass die Psychopathen, die den Mörder und Kriegsverbrecher im Kreml verteidigen und entsprechende Kommentare … liken, sämtlich keine „Facebook-Freunde“ von mir sind. Und wäre mal einer dazwischen, kann man ja aktiv werden.“

Schweizer Garde gegen Putin?

Einem Adam Farn antwortet Steinhöfel auf die Frage nach Matussek: „Wenn man in der Bedeutungslosigkeit weg dämmert, versucht man durch Provokationen noch ein wenig Aufmerksamkeit zu generieren …“ Dann lobt er diesen Screenshot („recht gut beschrieben“) in dem eine herbe Liane Bednarz selbstgefällig kolstert: „Wer wissen möchte, wie zerstörerisch russische Propaganda und Rechtsradikalismus sind, sehe sich die Facebook-Postings von Matthias Matussek an. Er macht Stimmung gegen die Ukraine und für Putins Russland. Wie gesagt: er war mal ein sehr angesehener Mann, SPIEGEL-Büroleiter in London und New York. Sein sehr trauriger Fall (im doppelten Sinne) zeigt, was politreligiöse Gehirnwäsche anrichten kann. Komplett lost und verirrt.“

Matthias Matussek? Wolfgang Hübner? Max Erdinger? Es geht längst nicht mehr nur um die von Kriegstreiber BILD rund um die Uhr befeuerte „Rache für Stalingrad“ – auch die früher neutrale Schweiz ist inzwischen offenbar (bis an die Zähne waffenlos) bereit, sogar die Schweizer Garde vom Vatikan zu requirieren: Papst gegen Putin. Roger Köppel, letzter wirklich neutraler Eidgenosse der schweizerischen Kriegs-Journaille, seufzt heute in seiner WELTWOCHE DAILY:

„Byzantinisch unterwürfig bringt die ‚SCHWEIZ AM WOCHENENDE‘, das ist das Hauptblatt des Aargauer Verlegers Peter Wanner (77), … mit seinen jüngsten Ausführungen, um nicht zu sagen Ausschweifungen zum Ukraine Konflikt, eine volle Seite mit ausschließlich zustimmenden Leserbriefen an die Adresse von Verleger Peter Wanner … Fast wie in (früherer) Prawda-Manier, eine volle Breitseite zu Gunsten des Verlegers. Heldenhaft, wie sich da die Angestellten (Journalisten) für ihren Chef in die Bresche werfen und vor allem für seinen Säbelrassel-Artikel, der Westen müsse scharfe Kante zeigen und die Nato solle mal eben frisch fröhlich ihre Feigheit überwinden und in den Ukraine-Krieg eintreten“…

Säbelrasseln im Verleger-Palast

Dann mit seiner herrlichen Ironie: Alles „Ratschläge zur Entfesselung eines dritten Weltkrieges aus den wohl behüteten, etwas palastartigen Gefilden eines erfolgreichen Aargauer Verlegers … Wir gönnen ihm natürlich diesen Mut, diese Beherztheit, die da Peter Wanner an den Tag legt. Aber wir fragen uns, wieviel Ernsthaftigkeit steckt eigentlich hinter dem Aufruf eines Schweizers, die NATO möge nun endlich in die Ukraine einmarschieren. Ist das ein bisschen Gratis-Heroismus, ist das Gratis-Mut oder meint er es ehrlich? Die Kollegen (die Redakteure von seinem CH Media) sind offenbar überzeugt, sie marschieren mit Peter Wanner in den Ukraine Krieg. Und auch die Leser, zumindest jenes stellvertretende Aufgebot, das da auf dieser exklusiven Leserbriefseite zu Wort gekommen sind“ …

Wer lesen kann, der lerne: Bild Dir MEINE Meinung! Wahrheit ist Lüge! Krieg ist Frieden! Orwell, wenn Du wüsstest … BILD, BLICK, SPIEGEL, FAZ, SÜDDEUTSCHE, NEUE ZÜRCHER ZEITUNG, SCHWEIZ AM WOCHENENDE – jetzt wächst zusammen, was nie zusammen gehörte. Nur die Leser wollen offenbar nicht – sie laufen und laufen. Bei BILD bis dato 4,5 Millionen Käufer täglich!! Da hilft auch kein mopsiger Marketender mit PisPott-Helm und Fressalien-Plastiktüten vom Supermarkt im Kiewer Schützengraben. Trotziger Trost für die Rotznase: Er und seine „Freunde“ werden demnächst kein Gas mehr für Muttis Heizung daheim brauchen, wenn Putin den Atomstrom frei Haus liefert…

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.