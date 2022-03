Von MANFRED ROUHS | Das Z-Symbol ist bekanntlich vielerorts in Deutschland verboten, aber russische Fahnen dürfen derzeit noch öffentlich gezeigt werden. Diese Regelungslücke machten sich pro-russische Demonstranten zunutze, die am Sonntag einen bunten und lautstarken Autokorso durch die frühere westdeutsche Bundeshauptstadt Bonn veranstaltet haben.

Die Aktion wäre in Berlin wahrscheinlich verpufft – da staut es sich ohnehin ständig an jeder Ecke, und permanent demonstriert irgendjemand für oder gegen irgendetwas. Aber im beschaulichen Bonn am Rhein fallen hupende und fahnengeschmückte Autos durchaus noch auf. Die Demonstrationsroutine früherer Jahrzehnte scheint den Bonnern abhandengekommen zu sein.

Nach Medienberichten sollen immerhin rund 100 Fahrzeuge von nah und fern am Start gewesen sein. Die automobile politische Versammlung war ordnungsgemäß angemeldet, ein Einschreiten der Polizei gegen Losungen wie „Deutschland – Russland – Deutschland“ nicht zu begründen. Der „Express“ zitiert Oberbürgermeisterin Katja Dörner mit der Äußerung:

„In Bonn stehen die Menschen zusammen in Solidarität mit der Ukraine. In den letzten Wochen haben hier viele Russinnen und Russen Geflüchtete aus der Ukraine unterstützt. Derartige Demonstrationen sind absolut fehl am Platz und in unserer Stadt unterwünscht!“

Ziel des Autokorsos war ein sowjetisches Ehrenmal auf dem Neuen Friedhof von Bonn-Lessenich, das sowjetischen Gefallenen des Zweiten Weltkrieges gewidmet ist – mit Sowjetstern und allem, was dazugehört.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.