Diese Bilder veröffentlichte das ukrainische Verteidigungsministerium am Dienstag. Sie sollen, so heißt es, die Umgebung der Hauptkampflinie bei Kiew zeigen. Die offensichtlichen Botschaften: Der Gegner greift zivile Ziele an, doch die Armee hat alles unter Kontrolle. Das ist wohl übertrieben. Doch richtig scheint: Der Sturm auf die Hauptstadt kommt nach wie vor nicht in Gang. Und das, obwohl in Irpin – dem letzten größeren Ort vor Kiew – in der Nacht schwer gekämpft wurde. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag. Das sind einige der Themen:

Flüchtlinge – Leiden und Hoffnung auf beiden Seiten der Front

USA gegen Russland – Was beginnt, wenn der Krieg zu Ende ist?

Joe Biden – Prophezeiungen eines späteren Präsidenten

Montagsdemos – In Sachsen wieder Tausende auf der Straße