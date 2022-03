Von WOLFGANG HÜBNER | Die militärische Intervention Russlands in der Ukraine ist trotz der zu beachtenden Vorgeschichte gewiss kein erfreuliches Ereignis. Aber es ist auch kein schlimmeres Ereignis als all die opferreichen amerikanisch-westlichen Interventionen in Afghanistan, Libyen oder Syrien.

Es gibt keinen vernünftigen Grund für Deutschland, nach der noch keineswegs überstandenen Corona-Hysterie in eine gegen Russland gerichtete Ukraine-Hysterie zu verfallen. Genau das aber geschieht nun. Die Realisierung dieser Hysterie wird politisch und multimedial in absolut verantwortungsloser, extrem selbstschädigender Weise betrieben.

Es ist deshalb notwendig zu klären, welches die wirklichen nationalen Interessen Deutschlands in der jetzigen Situation der russisch-ukrainischen Auseinandersetzung sind. Kurzum: Was schadet, was nutzt dem deutschen Staat, dem deutschen Volk?

Der politisch-mediale Machtblock in Deutschland hat, nicht zufällig unter starkem Druck der Transatlantik-Lobby und der grünen Kriegspartei (Krieg nach innen wie nach außen) diese Frage schon auf seine Weise beantwortet: Er nimmt einseitig Stellung für die Machthaber in der Ukraine und gegen Rußland. Die umfassenden Sanktionen, Vergeltungsmaßnahmen und die nun offene Unterstützung des ukrainischen Miltärs zielen eindeutig gegen Moskau.

Alle diesbezüglich getroffenen Entscheidungen einer fremd- und stimmungsbestimmten, nach wie vor nicht souveränen Regierung in Deutschland werden sich, falls es nicht zu einem fundamentalen Umsturz in Rußland kommt, kurz- und langfristig auf vielfältige Weise zum schweren Schaden für Staat und Volk in Deutschland entwickeln.

Die einseitige Parteinahme für die Ukraine, die weder EU- noch Nato-Mitglied ist, mag dieser einen gewissen Nutzen bringen. Dagegen aber entsteht ein Schaden in den deuschen Beziehungen zu Rußland, der noch unabsehbar, aber jedenfalls gewaltig sein wird. Es ist schlicht lebensgefährlich für die Deutschen, sich die Feindschaft der atomar hochgerüsteten Macht Rußland zuzuziehen. Denn in einem künftig nicht mehr auszuschließenden Weltkrieg können die tödlichsten russischen Waffen binnen einer Stunde Deutschland unbewohnbar und zum Massengrab seiner Bewohner machen.

Hingegen bringt die einseitige Parteinahme für die Ukraine bei nicht von Ideologie, Emotionen und geschürter Hysterie bestimmter Betrachtung weder ökonomische noch miltärisch-strategische Vorteile. Vielmehr sind von dieser Politik nur hohe Kosten zu Lasten anderer staatlicher Aufgaben zu erwarten, die das deutsche Volk zu tragen hat. Zudem wird Deutschland noch mehr in die Abhängigkeit der absteigenden, aber gerade deshalb hochgefährlichen militärischen Supermacht USA gebracht.

Es ist deshalb festzuhalten: Das nationale Interesse Deutschlands im Konflikt zwischen Rußland und der Ukraine gebietet strikte Zurückhaltung und Neutralität. Wer das, aus welchen Gründen und Motiven auch immer, missachtet, schadet der Gegenwart und der Zukunft von Staat und Volk in Deutschland. Dass diese Erkenntnis offenbar auch in manchen sich als „patriotisch“ verstehenden Kreisen nicht selbstverständlich ist, muss nicht nur irritieren, sondern ist beschämend.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.