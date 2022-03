Es sind Bilder, die Hoffnung machen. Im Grenzgebiet zwischen der Ukraine und Belarus haben am Montag Friedensgespräche zwischen Vertretern Kiews und Moskaus begonnen. Geleitet werden die Verhandlungen auf russischer Seite durch Wladimir Medinski, der als Berater von Präsident Putin gilt. Für die Ukraine anwesend war unter anderem der stellvertretende Außenminister Nikolaj Toschizki. Die Gespräche erfolgten nach Angaben beider Seiten ohne Vorbedingungen. Einzelheiten über den Verlauf wurden nicht mitgeteilt. Beobachter rechnen jedoch nicht mit einer schnellen Einigung. Bereits am Wochenende hatte die russische Regierung entsprechende Verhandlungen angeboten. Wie es hieß scheiterte ein Beginn am Sonntag an Kampfhandlungen in der Region. Und damit herzlich Willkommen zu COMPACT.Der Tag am 28. Februar. Das sind einige der Themen:

Ukraine-Krieg – Ist die Welt wirklich für Sanktionen?

Flüchtlinge – Wird die Tragödie instrumentalisiert?

Seidenstraße – Zielt der Westen in Russland auch auf China?

Waffenlieferungen – Freddy Ritschel hat Angst vor der brüllenden Maus

Das Letzte – Scholz will Krieg – doch die Kontrahenten verhandeln