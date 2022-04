Plant die NATO sich künftig stärker in den Ukraine-Konflikt einzumischen? Am Mittwoch und Donnerstag trafen sich die Außenminister der Allianz in Brüssel. Auch wenn es niemand einräumen will: Vieles deutet darauf hin, dass sich das Bündnis künftig stärker in den Konflikt einmischen will. Vielleicht in einer Art und Weise, die in Moskau durchaus als Kriegstreiberei bewertet werden könnte. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 8. April. Das sind einige der Themen:

NATO – Baerbocks gefährliche Kriegsspiele – Was plant das Militärbündnis?

Österreich – Alpenrepublik nur noch halbe Demokratie? Das peinliche Ergebnis eines aktuellen Berichtes.

GEZ-Medien – Freddy Ritschel fordert: Lügner in die Produktion

Das Letzte – Impfpflicht gescheitert: War es ein Sieg der Proteste?

Like (1)