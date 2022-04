Lange Zeit war es im linken Milieu nicht nur suspekt, sondern geradezu verpönt, wenn nicht sogar „Nazi“, sich zu einem größeren nationalen Kollektiv zu bekennen. Jedenfalls, wenn Deutsche das taten. Türken oder Kurden, Amazonas-Indios, Tibetaner oder (die aus politischen Gründen erfundenen) „Palästinenser“ durften dagegen nationalen Pathos zelebrieren und wurden von der linken Internationale – die setzt per Wortbedeutung Nationen voraus – darin wohlwollend bis begeistert unterstützt.

Wir mussten ruhig bleiben. Als die Bildzeitung anlässlich der Papstwahl von Benedikt XVI. titelte „Wir sind Papst“, rümpfte die ZEIT die Nase und fragte anlässlich des Papstbesuches in Bayern ein Jahr später kritisch nach, ob wir so ein Kollektiv bräuchten: „Wir sind Papst – wieder einmal!“

Autor Robert Leicht staunte dort, „[…] immer wieder über das kollektive Bedürfnis so vieler Menschen, sich an einer doch auch nur menschlichen Gestalt aufzurichten […]. Was veranlasst einen im Alltag scheinbar so rational handelnden Menschen, sich in Massen stundenlang anzustellen, um einen Amtsträger für wenige Sekunden in einem Papamobil vorbeirollen zu sehen?“

Man könnte heute genauso fragen, welches kollektive Bedürfnis dazu führt, sich an dem Amtsträger Putin aufzurichten und sich stundenlang auf Demonstrationen anzustellen. Hier soll nun nicht der Inhalt dieser Demos das Thema sein, sondern wie die ZEIT es heute beurteilt, wenn Deutsche als „wir“ auftreten.

Und da haben sich die ZEITen geändert. Mittlerweile gilt es links als richtig, ein Kollektiv, eine Nation als solche gegen Putin zu vereinen, und da hat das „Wir“ plötzlich wieder Hochkonjunktur. In einem kurzen Text der ZEIT wird dies bereits vor der Bezahlschranke in wenigen Sätzen deutlich. Jeder einzelne enthält „wir“ entweder im Nominativ, Dativ oder Akkusativ:

Wladimir Putin hat uns in der Hand. Das wird in diesen Tagen so deutlich wie selten zuvor, auch wenn wir es hier in Deutschland eigentlich schon lange wissen. Der russische Präsident fährt mit seinem Gas-nur-gegen-Rubel-Manöver gerade einen Propagandasieg ein und uns bleibt nichts anderes übrig, als ihm dabei auch noch behilflich zu sein. Das ist nicht nur eine Schande für Deutschland und Europa, es

Bis auf den letzten Satz. In dem tritt plötzlich „Deutschland“ an die Stelle des „wir“, und zwar noch vor Europa. Es gibt eben nicht nur zeitlose Werte, es gibt auch den aktuellen linken Zeitgeist. Und den finden Sie in der ZEIT.

