Davos ist zu Ende – die Mächtigen der Welt haben wieder über Entwicklungen gesprochen, die für uns alle ablaufen werden wie die vier Jahreszeiten: Man hat eigentlich keine Chance, etwas davon demokratisch zu legitimieren oder anders dagegen vorzugehen.

Angriffe auf die Substanz der Völker weltweit und globale Maßnahmen allerorts – was ist eigentlich schlimmer für unsere Zukunft? Über diese Frage diskutieren die österreichischen Autoren Martin Sellner und Martin Lichtmesz in ihrem gerade erschienen Buch „Bevölkerungsaustausch und Great Reset„.

Martin Sellner ist der Kopf der Identitären Bewegung – die übrigens in den letzten Jahren nicht etwa stiller geworden ist. Dass sie medienweit so gut wie totgeschwiegen wird, hat nichts an ihrem lokal jeweils wirksamen Aktivismus geändert.

Namensvetter Lichtmesz ist einer der intellektuellen Köpfe der Neuen Rechten, ein unglaublich belesener und produktiver Intellektueller und Publizist (dass die beiden Martins aus Wien zufällig entfernt miteinander verwandt sind, fanden sie erst nach längerer, politisch bedingter Bekanntschaft heraus!).

In ihrem druckfrischen Buch geht es Lichtmesz und Sellner um eine Justierung der eigenen Haltung. „Bevölkerungsaustausch und Great Reset“ – worauf wäre der Fokus zu legen? Steht weiterhin das Volk im Vordergrund oder doch der Kampf gegen eine neue Weltordnung? Hat der »Great Reset« die Überfremdung als größte Bedrohung für unsere Zukunft abgelöst?

Wir finden hier fünf streitbare, dialogische Texte in einigermaßen verzweifelter Lage.

Sellner warnt: Ein großer Teil der Kritik an diesem gewaltigen, teils biopolitisch intendierten Umerziehungsprogramm namens „Great Reset“ sei esoterisch grundiert. Gegen Impf- und andere Zwänge werde dort im Namen einer „großen Menschheitsfamilie“ argumentiert, die endlich gegen die Herrschaft der Technokraten eine „Bewußtseinsrevolution“ auslösen will.

Sellner glaubt nicht, dass der Feind unseres Feindes gleich unser Freund sein solle. Werde die demographische Lage – mithin das, was wir „Bevölkerungsaustausch“ nennen – nicht angepackt, werden also die „Völker fallen“, gebe es keine Alternative mehr zum Globo Homo. Zieht der Coronawiderstand nicht mit gegen Masseneinwanderung, ist bei diesem kritischen Potential für uns rein gar nichts zu holen, so Sellner.

Lichtmesz hingegen hält es für „sonnenklar“, dass heute der Kampf gegen den „Great Reset“ absolute Priorität habe. Die bevorstehende Errichtung eines gigantischen Kontroll-, Steuerungs- und Indoktrinierungssystems sei geeignet, jegliche Art von Opposition endgültig mundtot zu machen. Lichtmesz: „Niemand weiß das besser als Martin Sellner, einer der am meisten drangsalierten Dissidenten der westlichen Welt.“

Bis heute seien Sellner sage und schreibe 48 Bankkonten und Zahlungsdienstleister gekündigt worden, meist ohne Angabe von Gründen. Von den üblichen sozialen Plattformen sei er längst ausgeschlossen. Daher fühlt Lichtmesz, anders als Sellner, eine „Verbundenheit mit jedem aufrechten Linken, Liberalen und Libertären“, der sich noch gegen den Großen Wahnsinn stellt – unabhängig von deren Haltung zur Masseneinwanderung.

Was für ein wahrhaft spannender Meinungsaustausch! Sellner äußert gegen Ende des Dialogs: „Auch wenn ein Ekel über das Eigene nachvollziehbar ist: Ein Landsmann, der Antifaschist, Böhmermannfan und geboosterter Coronajünger ist, bleibt dennoch Teil meines Volks und damit Teil meines Schicksals. Nur weil mein Volk hinter meinen Erwartungen zurückbleibt, kann ich es nicht wie in einer Datingapp wegwischen und mir das nächste suchen.“

Bestellempfehlung:

» Martin Lichtmesz/Martin Sellner: „Bevölkerungsaustausch und Great Reset. Eine Justierung“ 96 S., 10 € – hier bestellen.

Like