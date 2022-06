Von BJÖRN HÖCKE* | Das Studium der Geschichte lohnt sich für den Oppositionspolitiker auch mit Blick darauf, welche Methoden das jeweilige Establishment eines Staates anwandte, um eine stärker werdende Opposition einzubremsen. Offen repressive Systeme hatten bzw. haben wenig Skrupel, Oppositionelle einzukerkern oder umzubringen. Vermutlich morden auch die bekannten Geheimdienste des demokratischen Westens, aber wenn, dann verdeckt und wohl gewöhnlich außerhalb des eigenen Landes. Im Regelfall ist man »zuhause« allerdings »humaner« unterwegs, die Methoden der Spaltung und Zersetzung sind subtiler geworden – gerade in der Bundesrepublik Deutschland. Echte Opposition wird allerdings nach wie vor nicht geduldet. Sie wird mit harten Bandagen bekämpft, was alle diejenigen, die sich ernsthaft für den Erhalt Deutschlands einsetzen, bestätigen können.

Läßt sich die AfD nicht zum oberflächlichen »Korrektiv« verzwergen, sondern hält sie an ihrem Verständnis fest »Alternative zum Establishment« zu sein, wird sie in Zukunft noch härter angefaßt werden und zwar gleichermaßen auf der Ebene von Strafrecht und Versammlungsrecht, durch die Förderung von antifaschistischen Institutionen und Aktivistengruppen und mittels Entgrenzung der gesamtgesellschaftlichen Hetzstimmung gegen den ewigen Sündenbock namens »politische Rechte«, wie Benedikt Kaiser wohl zurecht vermutet. Es tut also Not, sich mit Gegenstrategien zu befassen, und die entwirft der zurzeit produktivste politische Stichwortgeber des patriotischen Lagers in einem neuen Kaplaken-Band mit dem Titel »Die Partei und ihr Vorfeld«. Hierin macht er Werbung für eine ursprünglich linke Theorie, den Mosaik-Ansatz. Auch ich habe in den letzten Monaten immer wieder versucht, diesen Begriff und mit ihm das Bewußtsein von einem »rechten« (besser volksfreundlichen) Mosaik, in die innerparteiliche Debatte einzuspeisen.

Die Mosaik-Idee fußt auf Einsichten eines wichtigen linken Vordenkers, des Italieners Antonio Gramsci, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegen den klassischen Marxismus (»Das Sein bestimmt das Bewußtsein«), die Revitalisierung des Politischen gegenüber dem Ökonomischen anmahnte und ausführte, daß jenseits der ökonomischen Rahmenlage die hegemonialen Ideen im Alltagsverstand der Menschen dominant werden müßten, bevor die Machtfrage gestellt werden könne.

Auf den Schultern von Gramsci stehend, entwickelte dann Hans-Jürgen Urban (Jg. 1961) die Idee eines Mosaiks als einer »autonomen Kooperation« von linken Akteuren, die aus unterschiedlichen kulturellen Welten stammen und von unterschiedlichen Milieus geprägt sind, aber durch eine gemeinsame Zielsetzung verbunden sind.

Übertragen auf unsere Lage bedeutet das, daß die AfD als Wahlpartei niemals allein das Establishment und seine Diskurshoheit ernsthaft herausfordern kann. Sie braucht dazu ein mosaikmäßig integriertes Vorfeld, das bei aller Eigenständigkeit der Einzelteile eine gemeinsame strategische Orientierung des Zusammenwirkens nicht aus dem Auge verliert. In diesem volksfreundlichen Mosaik müssen die Wahlpartei, Künstler, Zeitschriften, Denkfabriken, Einzelpersonen, Bürgerinitiativen, Musiker, Burschenschaften, Brauchtumsvereine usw. zusammengeführt werden.

Neben der Kernfunktion des Mosaiks, nämlich verschiedene Milieus und gesellschaftliche Sphären ansprechen zu können, dient das Mosaik als Rekrutierungspool für die Wahlpartei und Vorfeldinstitutionen und darüber hinaus als Schutzraum für das gesamte volksfreundliche Lager, das, wie bereits ausgeführt, in naher Zukunft noch stärker bedrängt werden dürfte.

Zuletzt bedeutet die Existenz eines das Vorfeld integrierenden Mosaiks einen gewissen Schutz vor der Oligarchisierung und programmatischen Entkernung der Wahlpartei. Das Vorfeld mit seinen diversen Mosaikkräften ist, um mal Lutherdeutsch zu sprechen, so etwas wie der tägliche Tritt in den Hintern jener Mandatsträger, die sich zu bequem in den Parlamentssesseln einrichten.

Das Vorfeld in einem abgestimmten Mosaik zu vereinen, ist eine der wichtigsten strategischen Nahaufgaben der AfD. Es nimmt kein Wunder, daß unser politischer Gegner alles unternimmt, unserem Vorfeld zu schaden und dieses von uns abzutrennen.

Wie immer im Einzelfall die Entscheidungen bezüglich einer gewissen patriotischen NGO, der alternativen Gewerkschaft »Zentrum« oder der JA Niedersachen begründet sind, zeigt sich in ihnen leider eine Tendenz der Selbstisolierung unserer Partei. Mit der Mosaiktheorie im Hinterkopf wären die jeweiligen Entscheider vielleicht anders mit diesen Herausforderungen umgegangen. Benedikt Kaiser führt treffend dazu aus: »Wer die Idee nicht kennt und sie auch nicht dargelegt bekommt, kann sie nicht verinnerlichen und wird in der politischen Praxis den Prämissen dieser Idee unweigerlich zuwiderhandeln.« (S.64)

Ich wünsche daher dem hier besprochenen Diskussionsbeitrag von Benedikt Kaiser innerhalb unserer Partei und in unserem Vorfeld weite Verbreitung. Für die Teilnehmer des vor uns liegenden dreitägigen Bundesparteitag empfehle ich das Werk als kompakte, anregende Pausenlektüre.

*Im Original erschienen auf der Facebook-Seite von Björn Höcke

