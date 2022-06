Ich vermute, der Kreml ist zu dem Schluss gekommen, dass die begrenzte Intervention in der Ukraine ein Fehler war. Damit meine ich nicht, dass der Kreml in seinem Bemühen scheitern wird, alle ukrainischen Militäreinheiten aus dem Donbass zu vertreiben. Der Fehler des Kremls bestand darin, dass er dachte, die militärische Intervention könne begrenzt werden.

Die USA und die NATO sind jetzt in den Konflikt verwickelt. Die Ukraine wird mit schweren Waffen beliefert und im Umgang mit diesen Waffen geschult. Washington hat nun die Entsendung von Raketen veranlasst, die russisches Gebiet treffen können. Es ist klar, dass der Konflikt nicht begrenzt ist.

Das Dilemma für Russland besteht darin, dass sich durch die Beschränkung seiner militärischen Operationen auf die Region Donbass in der Ostukraine westliche Waffen in der Westukraine ansammeln, wo es möglich ist, eine Armee aufzustellen, die die von den Russen im Donbass zerstörte Armee ersetzen kann. Während es dem Kreml gelingen wird, den Donbass zu befreien, wird er sein Ziel, die Ukraine zu entmilitarisieren und zu einem neutralen Staat zu machen, nicht erreichen, wenn die Intervention nicht auf die gesamte Ukraine ausgeweitet wird.

Darüber hinaus hat sich der Konflikt auch durch den Antrag des neutralen Finnlands und Schwedens auf Beitritt zur NATO ausgeweitet. Die Aufnahme Finnlands in die NATO würde die Präsenz der NATO an den Grenzen Russlands erheblich ausweiten, was mit der Intervention in der Ukraine verhindert werden sollte.

Der Kreml hat gewarnt, dass Länder, die sich in den Konflikt einmischen, als Kombattanten behandelt werden würden, hat aber nichts unternommen. Die russische Bedrohung wird so sehr missachtet, dass sogar das militärisch unbedeutende Dänemark offen Waffen in die Ukraine schickt. Die Folge wird ein weiteres Eingreifen der USA und der NATO sein.

Eine gefährliche Situation ist dadurch entstanden, dass der Kreml rote Linien erklärt hat, die er nicht durchsetzt. Die verzögerten und begrenzten russischen Reaktionen auf die Provokationen Washingtons sind der Grund für den derzeitigen Konflikt, und die verzögerten und begrenzten Reaktionen sind der Grund dafür, dass der derzeitige Konflikt wahrscheinlich außer Kontrolle gerät…. (Fortsetzung des wieder sehr klugen, übersetzten Artikels von Paul Craig Roberts hier bei Uncutnews,ch mit Link zum Original. Roberts war stellvertretender Finanzminister unter Präsident Reagan.)

Like