Von MEINRAD MÜLLER | Die Kleinstadt Hilden, welche die Heizungen in ihren Schulen nach den Sommerferien nicht in Betrieb nehmen will, kann als Testballon betrachtet werden. Will man abwarten, wie die deutsche Bevölkerung reagiert?

Gewaltanwendung gegen Kinder

Der ideologisch motivierte Boykott der Gas- und Ölimporte wird in Folge zu einem noch nie da gewesenen Krankheitzszenario führen. Sehenden Auges plant die Stadt Hilden, die Heizungen in städtischen Schulen und Turnhallen abzuschalten. „Man möchte ein Zeichen setzen“, heißt es. Welche katastrophalen gesundheitlichen Auswirkungen dies auf unsere Kinder haben wird, ist abzusehen.

Wie ein Eskimo im Klassenzimmer

Wer mit drei dicken Wollsocken und Anorak im Klassenzimmer friert, wird nicht nur dem Unterricht nicht folgen können, er wird auch erkranken. Und die Krankenhäuser füllen. Grippe, Husten, Schnupfen, wenn nicht gar Lungenentzündungen können die Folge sein. Die scheinheilige Argumentation, man könne damit auch CO 2 sparen, schlägt dem Fass den Boden aus.

Kindesmissbrauch?

Dr. Götz Frömming, schulpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, erklärt hierzu: „Es grenzt an Kindesmissbrauch, wenn den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft durch politische Unfähigkeit gesundheitlicher Schaden zugefügt wird. Ich verstehe die berechtigten Sorgen der Eltern. Sie haben jedes Recht, dagegen zu protestieren.“

Like