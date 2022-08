„Not macht erfinderisch“, sagt ein deutsches Sprichwort. Und findige deutsche Köpfe haben immer wieder einen Nachteil unseres Landes, den Mangel an Rohstoffen, durch kluge Ideen ausgeglichen. Erinnert sei nur an Duroplast, den Stoff, der einen Teil des Metalls von Autokarosserien beim Trabant ersetzte und ihm den Spitznamen „Pappe“ einbrachte.

Eines unserer Probleme ist die Abhängigkeit vom Erdöl und ein weiters Problem, dass eine mögliche Lösung kaum diskutiert, vielmehr eher hintertrieben wird.

Es gibt schwere Maschinen in der Industrie und in der Landwirtschaft, die man nicht mit Solarmodulen auf dem Dach fortbewegen kann wie kleine Seifenkisten. Trecker, Erntemaschinen, Lastkraftwagen sind essentiell für das Überleben unserer Wirtschaft. Für sie muss auf lange, unabsehbare Zeit Diesel oder vergleichbarer Kraftstoff zur Verfügung stehen. Und den gibt es, wie der NDR berichtet:

Im Landkreis Lüneburg ist eine in dieser Form bundesweit einzigartige kompakte Biogas-Anlage in Betrieb gegangen. Aus Gülle und Mist wird klimaneutrales Flüssiggas für Lkw und Busse gewonnen.

Die Anlage in Darchau kann dem Betreiber zufolge aufs Jahr gerechnet 1,3 Millionen Liter Diesel ersetzen und so bis zu 7.000 Tonnen Kohlendioxid einsparen. Allein Lkw verursachten bis zu 30 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes in Deutschland, so der Betreiber Ruhe Biogas Service. […]

Die in Darchau genutzt Technik ist noch relativ neu. Neben Ruhe Biogas planen auch Unternehmen wie Shell ähnliche Anlagen. Der Verband „Zukunft Gas“ sieht in Bio-LNG großes Potenzial. Der Umstieg bei Fahrzeugen von konventionellem Flüssiggas auf Bio-LNG sei technisch schnell umzusetzen.

Keine neue Idee ohne Unkenrufe oder wirre Ideologien:

– Friedrich Dinkelacker vom Institut für technische Verbrennung der Leibniz Universität Hannover, sagt, dass dies nur Teil einer Lösung sein kann. Ihm zufolge ist schlichtweg nicht ausreichend Biomasse vorhanden, um für alle Lkw Bio-LNG herzustellen.

– Und grundsätzlich infrage stellt das Bundesumweltamt den Sinn von Flüssiggas für Lastwagen. Laut einer vor zwei Jahren veröffentlichten Studie der Behörde sei der Beitrag zum Klimaschutz „sehr begrenzt“.

Bitte merken, Herr Prof. Dr. Dirk Messner (Vorsitzender Umweltbundesamt, Mitglied der grünen Heinrich-Böll-Stiftung): Erst wenn der letzte Trecker nicht mehr zur Aussaat fährt, der letzte Mähdrescher seinen Dienst eingestellt hat und die letzten LKW nicht mehr Mehl und Brot ausliefern, werden Sie lernen, dass man Klimaschutz nicht essen kann.

Like