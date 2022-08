Von WOLFGANG HÜBNER | Einmal mehr hat sich Annalena Baerbock, ihren Förderern und Auftraggebern getreu, entschieden gegen Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation ausgesprochen. Hingegen hat sie weitere Waffenlieferungen an das Kiewer Regime gefordert. Nicht dass diese Kriegstreiberei der „Völkerrechtlerin“ einen Neuigkeitswert hätte. Doch beweist es einmal mehr, wessen Interessen die grüne Politikerin wahrnimmt: Diejenigen der Washingtoner Machthaber hinter dem alterssenilen Präsidentendarsteller Joe Biden und von Davos-Zampano Klaus Schwab sowie die Interessen der in Kiew bestimmenden amerikanischen und britischen Geheimdienste.

All diese erfreuen sich des großen Glücks, eine intellektuell und politisch sehr limitierte, aber von ihrer Mission begeisterte Einflussagentin in einer der wichtigsten Positionen deutscher und europäischer Politik platziert zu haben. Und das Beste dabei: Keiner ihrer ausländischen Profiteure muss auch nur einen Cent für ihre wertvollen Dienste zahlen – denn das besorgt großzügig der um seine Selbstvernichtung so sehr bedachte deutsche Staat! In der Geschichte der Diplomatie dürfte es nicht viele so hochkarätige Beispiele für faktischen und auch noch kostengünstigen Verrat an der eigenen Nation geben.

Baerbock ist allerdings zugute zu halten, dass sie dabei völlig offen agiert. Denn niemand kann behaupten, sie handle heimtückisch oder im Geheimen. Nicht ganz ehrlich ist die Grüne allerdings mit ihrer Behauptung, eine „feministische“ Außenpolitik betreiben zu wollen. Denn was soll schon „feministisch“ daran sein, einen ideologisch motivierten Kreuzzug gegen Russland und auch noch gegen China in Gang zu setzen, der konsequenterweise in einem großen Krieg enden könnte, der Deutschlands Existenz kosten würde. Nein, ihre Förderer mögen sich zwar mit feministischem Kitsch schmücken, das verstehen sie im Westen ja viel besser als die Propagandisten in Moskau und Peking. Doch Baerbocks eigentlicher Auftrag heißt: Konfrontation und Eskalation, Deutschland als Vasall der USA fesseln.

Olaf Scholz kann nicht so dumm sein, das nicht zu wissen. Dass er für seine Machterhaltung Baerbocks offenen Verrat hinnimmt und zulässt, verurteilt seine Kanzlerschaft wie auch die gesamte Ampel-Regierung zu einer Schande, die nicht schnell genug beendet werden kann.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

Like