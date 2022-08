Von WOLFGANG HÜBNER | Wenn der Apachenhäuptling Winnetou im dritten Band der nach ihm benannten Romantrilogie von Karl May tödlich getroffen stirbt, dann hat das schon Generationen von Lesern tief bewegt. Und die Verfilmungen der Winnetou-Geschichten des sächsischen Fabuliergenies lockten in der Vergangenheit auch dank der Darstellung des edlen Indianers durch den schönen Franzosen Pierre Brice viele Millionen Menschen vor die Leinwände und Mattscheiben der Fernsehapparate. Seelischen Schaden daran hat kein einziger dieser Millionen genommen, Freude hingegen hatten fast alle daran.

Doch das kann die verbissenen, ideologieverseuchten Volksumerzieher in der von Zwangsabgaben so luxuriös wie arrogant lebenden ARD in keiner Weise beeindrucken. In ihrem Auslöschungsfuror gegen alles, was nicht mehr als „politisch korrekt“ erscheint, haben die in der ARD verantwortlichen Machthaber entschieden, künftig auf die Ausstrahlung der noch immer sehr populären Winnetou-Filme zu verzichten. Begründet wird das auch mit ausgelaufenen Lizenzen, was aber nur vorgeschoben ist: Lizenzen kann man selbstverständlich erneuern.

Nein, es handelt sich um eine weitere ganz bewusst betriebene Aktion in einer Auslöschungskampagne gegen massenkulturelles Gut und Gedächtnis. Ich verwende ausdrücklich nicht den modischen englischen Begriff „Cancel Culture“, laut Wikipedia „ein politisches Schlagwort, das systematische Bestrebungen zum partiellen sozialen Ausschluss von Personen oder Organisationen bezeichnet“. Denn erstens handelt es sich dabei nicht um eine „Kultur“, sondern schlicht um Barbarei. Und zweitens trifft das deutsche Wort „Auslöschung“ den barbarischen Vorgang, um den es auch im Fall von Winnetou geht, viel präziser.

Diese Fantasiegestalt Winnetou von Karl May passt den heutigen Volksumerziehern einfach nicht mehr ins Konzept: Ein „Indianer“ (korrekt: Indigener) der mit dem deutschen Kolonialisten „Old Shatterhand“ in den Weiten Nordamerikas Freundschaft schließt, Gutes tut und auch noch als Christ (wie skandalös!) sein Leben aushaucht – das passt nicht mehr in die schöne neue Welt von Antirassismus und Glaubensverachtung. Und so schreibt dann auch die linksgrüne „taz“, Lieblingslektüre in ARD-Redaktionen: „..dass die Winnetou- Verherrlichung einfach so weitergehen soll, als hätte die Kritik daran nichts mit dem Kampf um eine gerechtere Welt zu tun, ist rücksichtslos. Man muss auch loslassen können.“

Ausgerechnet die politische Hetzanstalt ZDF hat nun erklärt, im Gegensatz zur ARD noch nicht von Winnetou loslassen zu wollen und die Filme weiter zu senden. Erinnert sei aus diesem Anlass an die vor Jahren vom ZDF verfügte Auslöschung ihrer national wie weltweit größten Erfolgsserie „Derrick“ mit dem unvergessenen Horst Tappert in der Titelrolle. Weil Tappert in frühester Jugend ein paar Monate in der Waffen-SS war, werden seitdem keine „Derrick“-Folgen mehr gezeigt, wohl aber sehr profitabel als DVDs vermarktet.

„Derrick“, Winnetou und all die Mohren-Apotheken, die sich umbenennen mussten, werden längst nicht die letzten Opfer im Auslöschungsfuror der Gesinnungsbarbaren sein. Wir Andersdenkenden müssen endlich verstehen, dass uns mit diesen selbsternannten Diktatoren nichts verbindet außer Abscheu und Feindschaft. Aber nicht wir haben solche unguten Gefühle zu verantworten, sondern jene, die nun auch die zweite Ermordung des Winnetou auf dem Gewissen haben.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

