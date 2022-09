Von MANFRED W. BLACK | Das Hamburger Landesparlament hat – auf Vorschlag der rot-grünen Stadtregierung – am Mittwoch dem Musiker Udo Lindenberg die „Ehrenbürgerwürde“ verleihen.

Nicht alle politischen Gruppierungen sind ob dieser Entscheidung begeistert. In über 200 Jahren haben bislang in Hamburg 36 Persönlichkeiten die Ehrenbürgerwürde erhalten – darunter Otto von Bismarck, Helmut Schmidt und John Neumeier.

Ein bekennender Freund der Masseneinwanderung

Lindenberg wurde 1946 in Westfalen geboren, er lebt seit Mitte der 1990er Jahre inmitten Hamburgs an der Außenalster – in einer großen, luxuriösen Suite des vornehmen Hotels Atlantic.

Was viele Bürger in der Bundesrepublik gar nicht bewusst wahrnehmen: Der Künstler behauptet gelegentlich, bekennender Sozialdemokrat zu sein. Das ist allerdings – wenn überhaupt – nur die halbe Wahrheit. In vielen inoffiziellen und offiziellen Statements bekennt sich Lindenberg als dezidierter Freund einer grenzenlosen Flüchtlingspolitik. Das klingt viel eher nach einer sehr großen Nähe zur Partei Bündnis 90/Die Grünen.

Lindenbergs Verlangen nach offenen Grenzen – für eine ungezügelte Einwanderung aus dem Ausland – wird auch in einigen seiner Lieder deutlich. So heißt er auf seinem Musikalbum „Bunte Republik Deutschland“ alle Migranten dieser Welt in Deutschland herzlich willkommen: „Wir steh’n am Bahnsteig und begrüßen jeden Zug. Denn graue deutsche Mäuse, die haben wir schon genug.“

Lindenberg bezieht auch parteipolitische Positionen. Parteien wie die AfD sind ihm ein Dorn im Auge. Milde formuliert. Der Begriff Hass wäre wohl eher angebracht.

Lindenberg beschimpft Wähler als „menschenfeindliche Gespenster“

Anlässlich des AfD-Erfolgs in Thüringen beschimpfte der Entertainer thüringische Wähler, deren Abstimmungsverhalten gar nicht in seinem Sinne waren, als „braune Gespenster“ und „menschenfeindliche Brandstifter“. Starker Tobak. Manche Beobachter verstehen solche Aussagen auch als Volksverhetzung.

Nicht überraschend: Die AfD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft stimmte gegen die Verleihung dieser Ehrenbürgerschaft. Dazu erklärte der Fraktions-Vizechef Alexander Wolf:

„Bei allem Respekt vor den musikalischen Leistungen von Herrn Lindenberg, so steht dieser kaum in einer Reihe mit Persönlichkeiten wie Otto von Bismarck, Johannes Brahms, Helmut Schmidt oder Uwe Seeler.“ Wolf weiter: „Verglichen mit UNS UWE, wird aus Udo Lindenberg niemals ein UNS UDO werden.“

Lindenberg zeigt AfD-Parlamentariern den Stinkefinger

Im Rahmen der Bürgerschaftssitzung am 7. September würdigte die AfD-Fraktion zwar Lindenbergs musikalisches Werk, lehnte aber die Verleihung der Ehrenbürgerwürde ab. Als Fraktionsvize Alexander Wolf sprach, war sich Lindenberg nicht zu schade, der AfD-Fraktion den Stinkefinger zu zeigen.

Die AfD-Abgeordneten waren empört – und forderten die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung des Ältestenrates. Wenig später erklärte die AfD, der neue „Ehrenbürger“ der Freien und Hansestadt solle sich für sein empörendes Verhalten entschuldigen.

Dazu Alexander Wolf: „Mit seiner Geste entwürdigte er das gesamte Parlament.“ Wolfs Resümee: „Stinkefinger-Udo bestätigt mit seinem flegelhaften und niveaulosen Gebaren den Standpunkt der AfD: Er ist eines Ehrenbürgers unwürdig.“

