Hoch hergehen wird es wohl heute (13 bis 19 Uhr) bei der BPE-Kundgebung mit PI-NEWS-Autor Michael Stürzenberger und Islamexperte Irfan Peci auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Denn die Linkspartei hat bereits einen Gegenprotest gegen die „rassistische Bürgerbewegung Pax Europa“ angekündigt. Schmankerl am Rande: Wer an diesem Freitag am BPE-Stand einen Mitgliedsantrag unterschreibt, hat beste Chancen, Mitglied Nummer 1000 zu werden und ein kleines Präsent entgegenzunehmen. Das BPE-Team freut sich über jeden Interessenten und Unterstützer aus der Umgebung – der Livestream kommt ab 12:45 Uhr von EWO-Online.

