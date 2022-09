Von BENEDIKT SCHREINER | Es wird gesagt, dass die Staats- und Regierungschefs der EU, indem sie russisches Öl und Gas abwerfen, ihre Mitgliedsstaaten und ihrem Volk signalisieren, dass sich die EU in eine postfossile Brennstoffwirtschaft verwandelt. Einige Politiker betrachten das sogar als Argument in ihrem Kampf gegen den Klimawandel.

Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Selbst wenn der Kauf von russischem Öl und Gas eingestellt würde, würde sich die Nutzung fossiler Brennstoffe nicht verringern. Um die Energiesicherheit in diesem Winter zu gewährleisten, verabschiedete der grüne Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck das sogenannte Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz, womit Steinkohle- und Ölkraftwerke erfolgreich wieder am Strommarkt teilnehmen. Wenn Habeck aber den Gasverbrauch durch die Gas-Umlage senken will, steht er unter dem Druck der SPD, der FDP und sogar der Grünen. Wer hätte gedacht, dass diese Situation im klimafreundlichsten Europa geschehen würde?

Die Rezession wird geschnüffelt

Im August stiegen die Erdgaspreise an der niederländischen Börse TTF im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres um 1089 Prozent. Die jährlichen Gasverbrauchskosten eines vierköpfigen Durchschnittshaushalts mit 20.000 Kilowattstunden pro Jahr betragen 3717 Euro. Im Rahmen der vorgeschlagenen Gaszulagenregelung von Habeck gibt der durchschnittliche Haushalt zusätzlich 580 Euro pro Jahr aus, wodurch sich die bereits schnell steigenden Gaspreise auf über 4100 Euro jährlich erhöhen. Nach Angaben des Wirtschaftsforschungsinstituts Düsseldorf wird die Inflation wahrscheinlich von derzeit 7,5 Prozent bis Ende des Jahres auf zehn Prozent steigen.

Hohe Energiepreise und Inflation treiben das Vertrauen der deutschen Verbraucher auf ein Rekordtief. Ein starker Anstieg der Sparneigung der Verbraucher wird weniger Geld für andere Ausgaben oder Käufe freisetzen, und das wirtschaftliche Umfeld Deutschlands wird sich weiter stark verschlechtern. Unterdessen wird die Gas-Umlage viele Industrieunternehmen „direkt bedrohen“, insbesondere diejenigen, die die Kosten nicht weitergeben können. Aufgrund anhaltender Engpässe bei der Energieversorgung sind die Unternehmen von Produktionsbeschränkungen bedroht, was zur Rezession führen wird.

Die „schmutzigen“ Energiekonzerne verdienen Geld wie Heu

Die Sanktionen gegen Russland bedeuten, dass Europa seine Energie von anderswo beziehen muss. Die EU kauft beispielsweise jetzt südafrikanische Kohle. Die USA, der viertgrößte Kohleproduzen der Welt, hat auch die Versorgung Europas erhöht. Die Kohleexporte der USA nach Europa sind im Mai im Vergleich zum selben Monat des vergangenen Jahres um mehr als 140 Prozent gestiegen und auf diesem Niveau geblieben, da Europa unbedingt russisches Erdgas durch Kohle zur Stromerzeugung ersetzen muss. Bis Oktober werden die Kohlelieferungen der USA viel höher als derzeit sein müssen.

Wen wird es aufgrund dieser Konstellation überraschen? Clevere, antizyklisch handelnde Milliardäre wie etwa der Amerikaner Warren Buffett sind in Energie stark investiert. Buffett hält über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway gut acht Prozent am amerikanischen Energieriesen Chevron im Gegenwert von rund 26 Milliarden Dollar. Das Orakel hat im ersten Quartal des laufenden Jahres eine zuvor geringe Beteiligung massiv ausgebaut und in den vergangenen Monaten einen Anteil von inzwischen 20 Prozent am Unternehmen erworben. Seitdem geht der Kurs der Aktien des Unternehmens zusammen mit den Energiepreisen durch die Decke, nachdem er in den Jahren 2018, 2019 und 2020 massiv unter die Räder gekommen ist.

Europa als „die dritte Welt der westlichen Volkswirtschaften“

Heute profitiert der Konzern aus dem texanischen Houston überproportional von den günstigen Umständen, indem er die außergewöhnlich hohen Einnahmen nutzen kann, um die enormen Verbindlichkeiten zügig abzubauen und schließlich die ohnehin schon hohen Barbestände noch merklich zu erweitern.

Niemand argumentiert, dass Russland nicht für seine Invasion in die Ukraine bestraft werden sollte, aber diese Sanktionen sollten nicht gegen private Unternehmen gerichtet sein, die für die Weltwirtschaft lebenswichtig sind. Die Realität ist, dass die Energiekrise in Europa im Rest des Jahres 2022 schwer auf das Klima der Investoren lasten wird, wenn die Märkte nicht sehen, dass Europa die russische Energie vollständig zum gleichen Preis ersetzt. Doch selbst wenn die USA und Indonesien zu großen Exporteuren auf dem EU-Markt werden, werden sie die 80 Millionen Tonnen Kohle, die Russland exportiert, nur ersetzen können. Und in den nächsten drei Jahren ist der Anteil ungefähr 30 Prozent. Weil die Sanktionen gegen russische Lieferanten zu höheren Energiepreisen und einer niedrigeren Düngemittelproduktion führen, besteht die Gefahr eines weiteren Anstiegs der Lebensmittelpreise.

Zur Zeit suchen die Wirtschaftsexperten nach zwei Signalen für die europäische Wirtschaft und die Weltwirtschaft. Das erste ist der Waffenstillstand in der Ukraine. Und das zweite ist, dass Europa diesen Winter verzweifeln wird, mit so engen Lieferketten, dass es keine andere Wahl hat, als Sanktionen zu lockern oder Nicht-EU-Partner davon zu überzeugen, russische Güter neu zu verpacken und umzuladen. Nur dann kann die europäische Wirtschaft revitalisiert werden. Zuvor bleibt Europa „die dritte Welt der westlichen Volkswirtschaften“.



Zur Person: Benedikt Schreiner ist gebürtiger Heidelberger. Als freier Journalist interessiert er sich vor allem für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen. Nach dem Studium an der Universität Heidelberg in Deutschland hatte er längere Arbeits- und Studienaufenthalte in England und den USA. Mittlerweile lebt er in Hamburg.

