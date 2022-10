Die AfD steigt bundesweit in den Umfragen, die Ampel fällt – und bedient sich alter AfD-Ideen, um wieder Land zu gewinnen. Nach Ansicht des AfD-Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio muss die Alternative für Deutschland daher noch vernehmlicher werden und sich endlich in die TV-Formate einklagen. Und auch bald eine weitere Bundesdemo – am besten noch vor der Berlinwahl am 19. Februar 2023 – planen, so Curio bei der Wahl der Bundesdelegierten beim AfD-Landesparteitag am 15. Oktober in Berlin.

