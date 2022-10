Mit jedem Tag, der vergeht, wächst meine Sorge, dass der Kreml eine gefährliche Situation falsch handhabt und sie noch gefährlicher macht. Putin und Lawrow senden jedes falsche Signal. Die Botschaft, die sie senden sollten, lautet: „Treten Sie mir nicht auf die Füße“. Stattdessen jammert Lawrow, dass seine „westlichen Partner“ gemein zu Russland sind, und Putin bietet Energie an, damit die NATO-Länder ihren Krieg gegen Russland fortsetzen können und nicht erfrieren müssen, während sie gegen Russland kämpfen.

Putin hat immer noch nicht begriffen, dass er sich im Krieg befindet. Er spricht so, als ob Russland ein Mitglied der Europäischen Gemeinschaft wäre…

Aljazeera berichtet, dass Putin vor zwei Tagen angeboten hat, Erdgas durch die eine unbeschädigte Nord-Stream-Pipeline nach Europa zu liefern. Das ist dasselbe Europa, das der Ukraine Eisenbahnwaggons mit Waffen schickt, um damit Russen zu töten. Es ist dasselbe Europa, das die Sanktionen Washingtons gegen Russland unterstützt und selbst zusätzliche Sanktionen verhängt. Es ist dasselbe Europa, das zum Regimewechsel in Moskau aufruft, russische Sportler und Auftritte russischer Komponisten und Musiker verbietet, russisches Vermögen stiehlt und sich weigert, vertragliche Vereinbarungen einzuhalten.

Aber der russische Präsident will ihre Kriegsanstrengungen gegen Russland unterstützen, indem er ihnen Energie verkauft. Vertritt der Kreml Russland, oder ist der Kreml ein Marketing-Agent für eine Ölgesellschaft?

Die deutsche Regierung hat Putin gesagt: „NEIN“, wir ziehen es vor, dass die Deutschen erfrieren und die deutsche Industrie und Wirtschaft stillstehen, als dass wir Washington mit dem Kauf von Erdgas verärgern. Wie lange wird es dauern, bis Putin auf den Knien Deutschland anfleht, ihm zu erlauben, ihnen Gas geben zu dürfen?

Putin weiß, dass Washington und die europäische NATO entschlossen sind, Russland zu zerstören und das Land in Fürstentümer aufzuteilen, vergleichbar mit Deutschland vor der deutschen Vereinigung im Jahr 1871. Putin hat sich kürzlich an das russische Volk gewandt und auf die erklärte Bedrohung Russlands durch den Westen hingewiesen. Warum also bittet er Europa darum, dass Russland Europa gegen Russland stärkt, indem es Europa mit Energie versorgt?

In Washington sehen die Neokonservativen, die die US-Außenpolitik kontrollieren, den Widerspruch zwischen Putins Worten und Taten als Putins Unentschlossenheit und Unfähigkeit, Gewalt anzuwenden. Deshalb ist man in Washington auch so zuversichtlich, dass Russland besiegt werden kann.

Ich glaube, dass Washington die Situation falsch einschätzt, und Putin auch. Putin versucht, einen echten Krieg zu vermeiden und Europa zu zeigen, dass er ein Freund und kein Feind ist. Putins Spiel ist offensichtlich. Er sagt Europa, es solle sich von seinem Herrn in Washington lossagen und warme Winter und eine funktionierende Industrie mit russischer Energie genießen. Das wäre sogar besser für die Amerikaner, die weiterhin Ersatzteile für ihre BMWs, Porsches, Mercedes und VWs bekommen würden.

Washington sieht Putin als eine Person, deren rote Linien fiktiv und unverteidigt sind. Die jüngsten russischen Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur, die mit Verspätung nach acht Monaten Krieg erfolgten, werden von den Neokonservativen als schwache Reaktion auf den ukrainischen Versuch, die Krim-Brücke in die Luft zu sprengen, angesehen. Das war eine Retourkutsche, keine Demonstration, dass der Ukraine die Zerstörung droht, wenn sie den Krieg über die russische Polizeiaktion im Donbass hinaus ausweitet…

(Ich muss Roberts immer mehr zustimmen. Putin lässt sich und Russland vom Westen auf der Nase herumtanzen. Das kann nicht gut enden. Der ganze lange Artikel mit Links ist hier. Übersetzt mit Ausnahme von zwei Stellen von DeepL. kewil)

