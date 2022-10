Eigentlich sollten vor Krieg und Verfolgung Geflohene froh sein, dass sie in Sicherheit sind. Und sie sollten Verständnis dafür haben, dass ein Gastland wie Deutschland, das bereits eine riesige Zahl an Flüchtlingen aufgenommen hat, dabei auch an seine Grenzen stößt.

Einige Flüchtlinge aus der Ukraine bzw. ihre selbsternannten Fürsprecher in Deutschland stören sich allerdings an ihrer Notunterkunft in Klecken im Landkreis Harburg, wie der NDR beschreibt:

Es geht um eine Sporthalle, in der Menschen aus der Ukraine untergebracht sind. Laut Flüchtlingsrat funktioniert die Heizung nicht, außerdem komme aus den Duschen zum Teil nur kaltes Wasser.

Die laut Flüchtlingsrat „unhaltbaren Zustände“ – die von der zuständigen Gemeinde Rosengarten mehrheitlich zurückgewiesen werden – hat ihr „Integrationslotse“ E. A. Seidel in einem Beschwerdebrief aufgelistet:

die Heizung funktioniert nicht

teilweise kaltes Wasser in die Duschen [Grammatikfehler im Original, Anm. PI-NEWS]

es gibt nur Gemeinschaftsduschen (keine Duschkabinen)

es gibt dort keine Ablage für Seife und Shampoo

die Türen im Zimmer können nicht abgeschlossen

Trotz vorhandener Geschirrspülmaschine muss das Geschirr muss per Hand abgewaschen werden [Satzbaufehler im Original, Anm. PI-NEWS]. Internet ist nicht vorhanden (Im ganzen Ort gibt es keinem Internet-Hotspot). Dieser Mangel besteht nach meiner Kenntnis in allen Flüchtlingsunterkünften des Landkreises.

Am Dienstag wurde kein Essen an die ersten 6 Bewohnerinnen ausgegeben, am Mittwoch erfolgte eine Essensausgabe. Es gab Schweineschnitzel, wobei die religiösen Vorschriften der zwei dort zugewiesenen muslimischen Frauen aus der Ukraine nicht berücksichtigt wurden.

Kein Internet, Abspülen von Hand und nur Gemeinschaftsduschen in der Sporthalle, in denen zudem noch Ablagen für Seife und Shampoo fehlen. Und es wird ihnen Schweinefleisch „vorgesetzt“, wie der Flüchtlingsrat das nennt.

Wenn es ihnen denn so schlecht geht in diesem ach so schlimmen Land – vielleicht sollten sie dann doch überlegen, ob sie woanders nicht doch besser aufgehoben wären. Solche Gäste sind bei uns nicht willkommen und ihre unverschämten Fürsprecher und Forderer können sie auch gleich mitnehmen.

