Von GEORG S. | 1990 übernahmen westdeutsche Parteien und westdeutsche Medienkonzerne in der ehemaligen DDR die Macht. Damit begann auch das Diktat westdeutscher Ideologien im sogenannten „Osten“: Umvolkung, Gender-Gaga, Ökokommunismus, Verherrlichung der EUdSSR. Westdeutsche Parteien und Medien wachten seither darüber, dass sich die fortan „Ostdeutsche“ genannten Menschen in Thüringen, Sachsen, Mecklenburg den Doktrinen und Parolen der westdeutschen Eliten widerspruchslos unterwarfen. Willige Kollaborateure, die sich über Nacht von Eiferern des DDR-Sozialismus zu Eiferern des westdeutschen Grünismus und Buntismus wandelten, gab es genug.

Im Grunde wurden 1990 nur die Ideologien vertauscht. Man brauchte nicht mehr „Genosse“ zu sagen, stattdessen musste man nun die „Mitarbeitenden“ grüßen. Vor 1990 äußerte man besser keine Zweifel am Aufbau des Sozialismus, nach 1990 äußerte man besser keine Zweifel am Aufbau der Bunten Republik. Wer nach 1990 öffentlich die Umvolkungspolitik kritisierte, landete zwar nicht im Gefängnis wie damals die Kritiker der sozialistischen Enteignungspolitik, Ärger mit der Polizei und die Zerstörung seiner bürgerlichen Existenz drohten ihm trotzdem.

Im alten DDR-Staatsfernsehen hatten Mitglieder der Oppositionsgruppe „Bündnis 90“ Auftrittsverbot, im westdeutschen Staatsfernsehen ZDF und ARD gilt das Auftrittsverbot nun für die Oppositionspartei AfD. In der Sache geändert hat sich also gar nichts: Die Gegenmeinung wird nicht gesendet. Meinungsfreiheit statt politischer Bevormundung hat man den Bürgern der DDR 1990 versprochen, bekommen haben sie nur eine andere Form von Bevormundung.

Behandelt werden die sogenannten „Ostdeutschen“ wie einst im Sowjet-Reich auch heute noch wie kolonisierte Untertanen. Gelehrt und verherrlicht wird an den Schulen ausschließlich die westdeutsche Geschichte: die westdeutsche Kulturrevolution von 1968 mit ihrer Hippie-, Drogen- und Selbstzerstörungskultur wird als größte Befreiung aller Zeiten propagiert. Länder ohne 68er-Revolution, so wird „ostdeutschen“ Schulkindern eingehämmert, seien rückständig und primitiv. Ganz ähnlich haben damals auch die Lehrer in der DDR von der Befreiung durch die Oktoberrevolution von 1917 gefaselt.

Genau diese hochnäsige westdeutsche Besatzungsmentalität wird auch in der aktuellen Lage wieder überdeutlich: Dass man in der Ex-DDR deutlich mehr Russland-Kompetenz hat als im US-amerikanischen Westdeutschland und daher auch die derzeitigen Geschehnisse differenzierter sieht, wird von der westdeutschen Elite arrogant als Feindpropaganda abgetan. Wer als „Ostdeutscher“ darauf drängt, die US-amerikanische Mitverantwortung am Ukraine-Krieg, vielleicht sogar ein US-amerikanisches Interesse an diesem Krieg auch nur anzudiskutieren, dem wird von der westdeutsch-amerikanischen Elite der Mund verboten. Genauso hat die SED auch Kritiker in der DDR behandelt, die damals auf die sowjetische Mitverantwortung im Zusammenhang mit der NATO-Nachrüstung verwiesen.

Was wir im Gebiet der ehemaligen DDR seit 1990 erlebt haben, war keine Wiedervereinigung, sondern eine westdeutsche Besatzung. Geändert hat sich nur die Ideologie der Unterdrücker, nicht die Unterdrückung selbst. Viele „Ostdeutsche“ haben sich nach 1990 dieser westdeutschen Besatzung willig unterworfen, weil sie im Gegenzug Geld, Reisefreiheit und auch wirtschaftliche Freiheit erhielten. Aber wirkliche politische Freiheit, wirkliche Meinungsfreiheit, wirklich freie, unabhängige Presse, ein politisch tatsächlich neutrales Staatsfernsehen und ein politisch neutrales Schulwesen sind im Gebiet der ehemaligen DDR immer noch ein ferner Traum.

Deshalb ist es an der Zeit, diesen Traum endlich zu verwirklichen!

Wir brauchen endlich eine Wiedervereinigung 2.0 – eine wahre Widervereinigung! Keine westdeutsche Besatzung, keine von westdeutschen Eliten übergestülpten neuen Zwangsideologien, sondern eine selbstbewusste Wiedervereinigung auf Augenhöhe!

