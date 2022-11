Fulminanter AfD-Bürgerdialog: Auf Einladung der beiden Bundestagsabgeordneten Dr. Dirk Spaniel und Dr. Christina Baum fanden sich am 18. November 2022 in Assamstadt rund 300 Bürger zum Austausch ein. Neben Impulsreferaten und regen Diskussionen gab es auch eine Premiere.

Echte Volksvertreter wollen sie sein, keine Politiker – so leitete die charmante Büroleiterin von Dr. Christina Baum den AfD-Bürgerdialog in Assamstadt ein und machte gleich zu Beginn klar, dass die anwesenden Abgeordneten im besten Sinne die Interessen des deutschen Volkes vertreten wollen – trotz des teils massiven Gegenwinds aus dem woken Zeitgeist.

Ganz in diesem Sinne griffen die Impulsvorträge der beiden Bundestagsabgeordneten sowie des parlamentarischen Geschäftsführers der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Emil Sänze, und des Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Björn Höcke, auch Themen auf, die den Bürgern auf den Nägeln brennen – in der stromlinienförmigen Politik der Einheitsparteien aber keine Stimme finden. So warnte Sänze davor, Brüssel immer neue Kompetenzen zu übertragen und warb für mehr Subsidiarität. Statt einem dirigistischen Supernannystaat seien die meisten Entscheidungen auf Landesebene in besseren Händen – und damit auch bürgernäher (Video der Rede hier).

Die Bürger in den neuen Bundesländern haben nach Jahrzehnten der Unfreiheit in der DDR eine besondere Sensorik für Freiheitsbeschneidungen und Bevormundung. Nicht zuletzt deshalb ist die AfD dort besonders erfolgreich und aus dem gleichen Grund kamen von dort viele wichtige Impulse gegen die völlig fehlgeleitete Politik von SED über CDU bis hin zu Grünen, FDP und SPD. Björn Höcke sprach daher über das Widerstandspotenzial der Bürger in den neuen Bundesländern und wie die politischen Wettbewerber mit dem Verfassungsschutz den Staatsapparat missbrauchen, um gegen die Oppositionspartei AfD vorzugehen (Video der Rede hier).

Mittlerweile kommen immer mehr erschreckende Details über die Folgen der Corona-Politik und der Impfung ans Tageslicht. Angefangen bei einer massiven Übersterblichkeit im Oktober 2022 bis hin zu Adipositas und Lernschwierigkeiten bei Kindern. Dr. Christina Baum beschäftigt sich seit Beginn der Corona-Krise intensiv mit dem Phänomen und sprach über das Problem der Freiheitsbeschränkungen (Video der Rede hier).

Dr. Dirk Spaniel, langjähriger leitender Entwicklungsingenieur bei großen deutschen Automobilherstellern, berichtete den Zuhörern von den Folgen der irrsinnigen Energie- und Verkehrspolitik. Beides richtet sich direkt gegen die deutsche Wirtschaft und damit gegen den Wohlstand der Menschen in Deutschland. Statt grünem Degrowth forderte er eine Rückkehr zur Vernunft – und das so schnell wie möglich (Video der Rede hier).

Im Rahmen des Bürgerdialogs wurde auch der neue Imagefilm der baden-württembergischen Landtagsfraktion vorgestellt – ein kraftvolles Plädoyer für eine Zusammenarbeit auf allen Parlamentsebenen für ein starkes, sicheres und liebenswertes Baden-Württemberg.

