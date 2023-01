Von W. SCHMITT | Die aktuelle Diskussion über die diplomatischen Kompetenzen unseres Fräulein Ribbentrop alias Annalena Baerbock, greift zu kurz: Es geht in der Debatte um die angeblich nicht so gemeinte Kriegserklärung unserer Außenministerin („Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“) nicht allein um die Frage, ob ein deutscher Außenminister nicht grundsätzlich eine gewisse sprachliche Gewandtheit ins Amt mit einbringen sollte. Das eigentliche Thema dieser Diskussion ist vielmehr die diplomatische Botschaft, die die deutsche Regierung mit ihrer Entscheidung in die Welt aussendet, Fräulein Ribbentrop trotz ihrer zwar ausgesprochenen, aber angeblich nicht so gemeinten Kriegserklärung im Amt zu belassen. Was will Deutschland der großen weiten Welt mit dieser Entscheidung sagen?

Ein Außenminister Hans-Dietrich Genscher hätte es sich in den 80er Jahren vermutlich nicht erlauben können, Russland den Krieg zu erklären, es im nachhinein aber nicht so gemeint zu haben. Der sofortige Rücktritt nach einem derartigen diplomatischen Fauxpas wäre eine Selbstverständlichkeit gewesen. Ein Diplomat sollte seine Sprache im Griff haben und insbesondere mit dem Wort „Krieg“ äußerst achtsam umgehen. Dass Fräulen Ribbentrop trotz ihrer Wortwahl im Amt bleibt, irritiert daher.

Wie liest die weite Welt also nun die Botschaft, die das deutsche Kanzleramt mit seiner Entscheidung aussendet, die Dame nach ihrer angeblich nicht so gemeinten Kriegserklärung im Amt zu belassen?

Fraglich ist vor allem, ob die große weite Welt der offiziellen deutschen Beteuerung glaubt, es handele sich tatsächlich nur um einen verbalen Ausrutscher, der nicht so gemeint war. Die internationale Lage wirkt derzeit doch etwas zu angespannt, um den Satz „wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“ allein als sprachlichen Fehlgriff zu entschuldigen – vielleicht hatte Annalenalein einfach nur zu viel getrunken. So mancher Staat da draußen, der dem Westen ohnehin nicht über den Weg traut, wird sich vielmehr fragen, ob hinter Fräulein Ribbentrops Aussage nicht doch politisches Kalkül steckt: Genau wie der Westen seine Waffen scheibchenweise an die Ukraine liefert, um die Schmerzgrenze des russischen Bären auszutesten, erklärt der Westen offenbar auch den Krieg scheibchenweise.

Dass Fräulein Ribbentrop im Amt bleiben darf, stützt genau diese These politischen Kalküls hinter dem vermeintlichen Versehen. Würde es sich bei ihrer Aussage tatsächlich um eine grobe sprachliche Schlamperei handeln, die sich ein Spitzendiplomat und deutsches Regierungsmitglied insbesondere in einer drohenden Kriegslage nicht erlauben darf, müsste die deutsche Regierung das unmissverständliche Zeichen in die Welt aussenden, dass dieser Satz tatsächlich keinesfalls so gemeint, sondern ein großer Fehler war: Fräulein Ribbentrop müsste ihr Amt sofort aufgeben. Nur das, der sofortige Rücktritt oder die sofortige Entlassung der Dame, wäre das unmissverständliche diplomatische Zeichen, das die Welt da draußen auch als solches verstehen würde: Klare Aussage, klare Konsequenzen, Thema erledigt.

Da Fräulein Ribbentrop aber weiter im Amt bleiben darf, fehlt dieses unmissverständliche Zeichen. Die große weite Welt schlussfolgert entsprechend: Ganz offensichtlich will die deutsche Regierung genau dieses unmissverständliche Zeichen, dass der Satz wirklich nicht so gemeint war, in die Welt nicht aussenden. Man scheint also in Berlin nicht ganz sicher zu sein, ob man nicht vielleicht doch einen Krieg gegen Russland kämpft. Wenn sich unsere Regierung aber nicht ganz sicher ist, ob sie im Krieg ist oder nicht, dann haben wir alle ein Problem, über das wir uns jetzt ernsthaft Sorgen machen sollten.

Es gibt allerdings noch eine weitere Deutungsmöglichkeit für das offensichtliche Bemühen der deutschen Regierung, Baerbocks angeblich nicht so gemeinte Kriegserklärung an Russland unter den Tisch zu kehren: Man weiß in Berlin, dass es weltweit sowieso keine Rolle mehr spielt, was ein deutscher Außenminister von sich gibt. Wir wir in den letzten Monaten wirklich zur Genüge gelernt haben, wird die deutsche Außenpolitik einzig und allein in Washington und gegenüber Russland vielleicht auch in Warschau entschieden. Und deshalb spielt es tatsächlich nicht die geringste Rolle, was ein deutscher Außenminister für Sprüche klopft: Ein deutscher Außenminister wird in der großen weiten Welt ohnehin nicht mehr ernstgenommen.

Auch diese Botschaft wird die große weite Welt verstehen: Die deutsche Regierung lässt ihr Fräulein Ribbentrop im Amt, weil es sowieso egal ist, was sie sagt.

(Video oben: Weltwoche Daily Spezial zu Baerbocks Kriegserklärung an Russland)

