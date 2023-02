Wir wollen auf PI-NEWS ja nicht nur die schlechten Nachrichten berichten und kommentieren, es gibt auch gute. Eine erfahren wir aus „Hallo Niedersachsen“ vom NDR.

Sie handelt von einem Dachdecker, der seinen Betrieb von der Fünftagewoche auf die Viertagewoche umgestellt hat. Die 40 Wochenstunden werden nun nicht mehr aufgeteilt auf acht Stunden an fünf Tagen, sondern auf zehn Stunden an vier Tagen.

Die Idee entstand, da auf einer weiter gelegenen Baustelle viel unnötige Zeit durch die Hin- und Rückfahrten verloren ging. Durch das neue Modell konnte je eine Hin- und Rückfahrt eingespart werden und es wurde mehr vor Ort auf der Baustelle geleistet. Auf Wunsch der Angestellten weitete der Unternehmer aus Nordstemmen schließlich das Modell auf den ganzen Betrieb aus.

Es gibt bereits Nachahmer, die sich bei Dachdecker Scholz in Nordstemmen erkundigten und mit diesem Modell sogar ihre Belegschaft verdoppeln konnten. Insgesamt also ein Beispiel dafür, wie das Handwerk, wie freie Unternehmer bzw. die freie Wirtschaft permanent darüber nachdenkt, wie sie effizienter und kostengünstiger arbeiten kann und dabei auch ihr wichtigstes „Kapital“, die Arbeiter, zufriedenstellt.

Dachdeckermeister Jonas Reuter und Geselle Lazar Revilla aus dem Betrieb von Scholz lässt der NDR dazu zu Wort kommen, und beide äußern sich zufrieden über das neue Arbeitszeitmodell, auch wenn es natürlich Nachteile hat.

Und hier ist uns dann doch etwas aufgefallen, was wir gerne als Frage in den Raum stellen würden: In jeder Werbung im Fernsehen ist gefühlt jeder zweite Protagonist ein Schwarzer. In jeder Straßenumfrage des NDR gibt gefühlt jeder Zweite Auskunft, dessen Name auf eine arabische oder islamische Herkunft verweist. Im NDR-Bericht zur Dachdeckerei aus Nordstemmen kamen aber nur zwei Deutsche zu Wort, kein Mohammed, keine emanzipierte Kopftuchfrau und auch kein Schwarzer.

Wie kommt das? Hat Dachdecher Scholz solche nicht eingestellt oder sind die plötzlich alle wieder ausgewandert oder waren die gerade beim Eindecken eines Dachstuhls beschäftigt? Wir wissen es nicht, haben da aber Vermutungen. Und die sind so wie unser Blog, politisch nicht ganz korrekt.

