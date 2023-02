„80 Jahre nach der Rückeroberung von Stalingrad durch die Rote Armee scheinen viele Menschen vergessen zu haben, dass Krieg nur Leid und Schmerz verursacht. Insbesondere die grünen Kriegstreiber befördern lieber die Kämpfe an der ’neuen Ostfront‘, statt mit Geschick und Diplomatie den amerikainischen Interessen – Europa zu destabilisieren – entgegenzuwirken. Deutschland muss Friedensmacht sein! Die einzige bürgerliche Partei, die dies fordert, ist die AfD! Und wir finden hierzu klare Worte“, so der thüringische AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke am Mittwoch-Abend bei einer AfD-Kundgebung vor dem Thüringer Landtag in Erfurt.

