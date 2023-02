Es war zu erwarten: Die linke Parteiführung scheut ein Querfront-Bündnis für den Frieden und erteilt Wagenknecht eine Abfuhr für ihre Demo am kommenden Samstag. Die angeblich so bösen Rechten sind für die Spitzengenossen schlimmer als ein Atomkrieg. Ist die Absage des Parteivorstandes für die Wagenknecht-Demo am Samstag ein Vorteil oder ein Nachteil? Die weiteren Themen von COMPACT.Der Tag am 22. Februar:

Manifest: Promis für Frieden

Tiefer Staat: Kuba und heute

Freddy: Blick in den Abgrund

Waffen: Selenski fordert…

