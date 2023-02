Von MANFRED ROUHS | Sparbücher waren einmal der Deutschen liebstes Wertpapier. Nach jeder Bareinzahlung wurde mit einem mechanischen Automaten der neu hinzugekommene Betrag gutgeschrieben und die in der Zwischenzeit aufgelaufenen Zinsen. Unten rechts stand klar und deutlich lesbar das jeweils aktuelle Guthaben. Hob man Geld ab, wurde der ausgezahlte Betrag abgezogen, und wieder wurden Zinsen gutgeschrieben, so dass der Sparer nicht den Überblick über sein Vermögen verlieren konnte.

Das mochte groß oder klein sein, 50 oder 1000 Mark oder auch 100.000 und mehr – stets arbeiteten die Mitarbeiter der Banken und Sparkassen bei ihren Eintragungen mit gleicher Gewissenhaftigkeit. Sparbücher wirkten bombensicher und leicht nachvollziehbar. Was man auf der hohen Kante hatte, war der Betrag, der unten rechts als letztes im Sparbuch stand. War das Sparbuch voll, wurde es durch eine Stanzung und einen Stempel mit Unterschrift entwertet und durch ein neues ersetzt.

Vor einigen Jahren stand ich in einer Bankfiliale in einer kurzen Schlange hinter einer alten Dame, die ein Sparbuch vorlegte nur zu dem Zweck, sich die Zinsen gutschreiben zu lassen. Die Bankmitarbeiterin, die sie bediente, erklärte ihr gönnerhaft, dass ein solcher Bankbesuch für eine Zinseintragung lupenreine Zeitverschwendung sei, weil im digitalen Zeitalter ihr Guthaben und die (winzigen) Zinsen ohnehin gründlich erfasst seien und nichts verloren gehen würde. Die alte Dame nutzte die Gelegenheit für einen kurzen Abriss ihrer Lebensgeschichte und beharrte darauf, mindestens einmal im Jahr ihre Zinsen schwarz auf weiß aufgeschrieben zu sehen.

Damals lächelte ich still in mich hinein und ärgerte mich über die Verzögerung. Heute bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die Oma nicht vielleicht mehr wusste als ich selbst.

Denn, schau an: Nur weil ein Guthaben in einem alten Sparbuch steht, muss es die Bank seit neuestem nicht mehr auszahlen. So hat es das Oberlandesgericht Karlsruhe am 20.12.2022 entschieden (Az. 17 U 151/21). Ein Sparbuch ist demnach ein Indiz für ein Bankguthaben, aber kein Beweis.

So schwinden die letzten Gewissheiten.

Haben Sie noch irgendwo ein altes Sparbuch herumliegen? Dann gehen Sie am besten schnell zu Ihrem Geldinstitut und lassen sich die Zinsen gutschreiben. Je aktueller der letzte Eintrag im Sparbuch ist, desto kleiner wird die Chance des Instituts, sich herausreden zu können, wenn Sie eines schönen Tages eine Bargeldauszahlung verlangen.

Und wenn dann so ein superschlauer Schnösel in der Schlange hinter Ihnen steht und müde lächelt, dann denken Sie bitte an mich damals hinter der alten Dame und lassen Sie Milde walten: Der ahnt vielleicht nichts Böses.

PI-NEWS-Autor Manfred Rouhs, Jahrgang 1965, ist Vorsitzender des Vereins Signal für Deutschland e.V., der die Opfer politisch motivierter Straftaten entschädigt, vierteljährlich die Zeitschrift SIGNAL herausgibt und im Internet ein Nachrichtenportal betreibt. Der Verein veröffentlicht außerdem ein Portal für kostenloses Online-Fernsehen per Streaming und stellt politische Aufkleber und andere Werbemittel zur Massenverteilung zur Verfügung. Manfred Rouhs ist als Unternehmer in Berlin tätig.

