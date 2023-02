Donald Trump hat Joe Biden die Schuld am Ukraine-Kriege gegeben und gesagt, mit der richtigen Verhandlungstaktik könne er den Krieg „innerhalb von 24 Stunden beenden.“

„Diesen Krieg hätte es nie geben sollen“, sagte Donald Trump zu Brian Glenn von Right Side Broadcasting Network in einem Interview am Donnerstag. „Es hätte ihn nie gegeben, wenn ich Präsident wäre. Es wäre niemals passiert.“

Trump gab Joe Biden die Schuld am Ukraine-Krieg: „Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Putin den Krieg wollte“, so Trump. „Ich denke, Bidens Politik hat ihn dazu gezwungen.“

„Es ist so traurig mitanzusehen, denn egal was jetzt passiert, es hätte nicht passieren müssen. Niemand hätte sterben müssen, keine Städte hätten zerstört werden müssen“, so Trump.

„Wenn man sich diese Städte ansieht, sie liegen in Trümmern.“ Trump sagte, er könne den Ukraine-Krieg „innerhalb 24 Stunden“ beenden. „Wir müssen etwas tun“, sagte Trump. „Dieser Krieg muss aufhören, und zwar sofort. Es wäre ganz einfach.“

BREAKING: Trump calls for peace talks for Ukraine and Russia, slams Biden for escalating toward WW3pic.twitter.com/TB8CiWKAZY — Jack Posobiec ?? (@JackPosobiec) February 2, 2023

In einem Video auf „Truth Social“ sagte Trump, „Joe Bidens Schwäche und Inkompetenz“ hätte uns „an den Rand eines Atomkriegs gebracht.“

Und jetzt tue Biden „genau das, was er vor zehn Monaten sagte, zum Dritten Weltkrieg führen würde: Er liefert amerikanische Panzer“, so Trump.

Es sei „überfällig, ein friedliches Ende dieses Krieges in der Ukraine anzustreben, bevor diese ohnehin schon schreckliche Katastrophe außer Kontrolle gerät und tatsächlich zum Dritten Weltkrieg führt“, sagte der Ex-Präsident. Das wäre „ein Krieg wie kein anderer Krieg: Ein Atomkrieg.“

„Wir müssen diesen lächerlichen Krieg beenden und jetzt Frieden in der Ukraine fordern, bevor es noch schlimmer wird. Ob Sie es glauben oder nicht: Es wäre sehr einfach“, so Trump.

