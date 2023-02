In der Nacht zum 31. Juli 2022 überfiel in Bremen eine Bande junger Migranten einen 15-Jährigen.

„Die Angreifer sollen ihr 15-jähriges Opfer demnach zunächst verfolgt und in eine Gasse an der Theodor-Heuss-Allee gedrängt haben. Dort raubten sie dem Sprecher zufolge sein Handy, seine Jacke und Bargeld. Im Anschluss sollen die Täter den Jungen mit Reizgas besprüht haben und seien geflüchtet“, so t-online.

Erst jetzt, ein halbes Jahr später, veröffentlichte die Bremer Polizei ein Foto der mutmaßlichen Täter. Eine späte Veröffentlichung kann ermittlungstaktische Gründe haben. In der Regel geschieht dies aber aus Rücksichtnahme gegenüber den Grundrechten der Täter, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einem anderen Fall erklären:

„Die Veröffentlichung von Lichtbildern stellt einen Eingriff in die Grundrechte des Beschuldigten dar, weshalb in der Regel zunächst ein Abgleich der Bilder in den polizeiinternen System erfolgt.“ Man müsse erst alle weniger einschneidenden Maßnahmen ausschöpfen, bevor man Fotos veröffentliche.

Wir hoffen, dass die mutmaßlichen Täter aus Bremen nun schnell gefasst werden und in ihre mutmaßlichen Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Sollen sie dort ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen oder alternativ Ziegen hüten oder Schuhe putzen. Wir brauchen sie nicht.

Hinweise zum obigen Fall aus Bremen bitte an den Kriminaldauerdienst der dortigen Polizei unter der Rufnummer 0421-362-3888.

