Von WOLFGANG HÜBNER | Wer sich am Sonntagabend extrem masochistisch die ARD-Aufzeichnung der Verleihung des sogenannten „Ordens wider den tierischen Ernst“ an Annalena Baerbock in Aachen angetan hat, konnte sich mit kaum noch steigerbarer Eindringlichkeit vom erbärmlichen Zustand des Vasallenstaates Deutschland und seiner strunzdummen Negativelite überzeugen. Wer diese Begegnung mit guten Gründen gescheut hat, ist ohnehin schon überzeugt, dass dieses Land ohne eine geistige und politische Radikalkur nicht zu retten sein wird.

Als die AfD zeitgleich in Königstein im Taunus ihr zehnjähriges Bestehen und Überleben als Partei feierte, wird etlichen Aktiven der ersten Stunde die Situation Deutschlands im Februar 2013 fast als Idylle in Erinnerung geblieben sein. Denn seit zehn Jahren gibt es hierzulande immer rasanter nur eine Richtung: Abwärts!

Bei aller berechtigten Kritik an Teilen des AfD-Personals, an Politik und Auftreten der mit allen Mitteln bekämpften Partei, muss doch bedacht werden: Der tiefe deutsche Absturz hätte auch ihre denkbar idealste und mutigste Führung überfordert. Der Verfasser dieses Textes war Besucher der legendären ersten AfD-Veranstaltung in Oberursel im März 2013. Niemand, da bin ich mir sicher, hätte sich damals selbst in seinen schwärzesten Fantasien vorstellen können, dass 2023 Deutschland oder was davon noch übrig ist, auf den niedersten Status eines verächtlich behandelten US-Vasallen mit einer Horrorregierung und konfrontiert mit einem nicht enden wollenden Sozialasyltsunamis landen würde.

Und schon gar nicht mochte es damals jemand in Oberursel für möglich halten, 2023 von Wehrdienstverweigern, Studienabbrechern und berufslosen Politkarrieristen in eine kriegerische Konfrontation mit der Atommacht Russland getrieben zu werden. Doch all das ist brutale Wirklichkeit geworden. Und nichts deutet darauf hin, dieser Absturz werde sich verlangsamen oder gar bald enden. Inzwischen müssen kritisch denkende Deutsche, leider die Minderheit zwischen Flensburg und Konstanz, nur noch darauf hoffen, nicht in eine neuerliche nationale Katastrophe mitgerissen zu werden.

Der erfolgreichste AfD-Politiker Björn Höcke hat jüngst festgestellt, Deutschland stehe einmal mehr auf der falschen Seite der Geschichte. In Aachen waren die Gesichter derer zu sehen, die dafür verantwortlich sind. Doch machen wir uns nichts vor: Die Gesichter all derer, die den Baerbocks und Co. diese Verantwortung überlassen, sind tagtäglich in unserer nächsten Umgebung präsent. Bevor sich das nicht ändert, kann auch die AfD oder irgendeine andere Partei nichts zum Guten verändern.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen Telegram-Kanal erreichbar.

