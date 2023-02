Die wichtigsten Meldungen vom 7.2.2023, die aktuellen „Nachrichten AUF1“ sind da, präsentiert von Bernhard Riegler: + Klima-Schwindel: Schon Kinder werden an amerikanischen Schulen indoktriniert + Österreich: Blamage für das Polit- und Medienkartell – Anti-Waldhäusl-Demo ein Flop + Christian Zeitz im AUF1-Exklusivgespräch: „Zwangsrekrutierte werden im Westen ausgebildet“

Klima-Schwindel: Schon Kinder werden an amerikanischen Schulen indoktriniert: Was sich anhört wie eine „Verschwörungstheorie“ ist in den USA längst Realität: In Schulen werden Kinder zu Klima-Jüngern herangezogen und umfassend indoktriniert. Und wer den weitverbreiteten Weltuntergangsglauben der systemkonformen Klima-Wissenschaft in Frage stellt, muss mit Empörung und persönlichen Angriffen rechnen.

Österreich: Blamage für das Polit- und Medienkartell – Anti-Waldhäusl-Demo ein Flop: Es sollte ein starkes Zeichen der selbsternannten Zivilgesellschaft gegen den niederösterreichischen FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl werden. Doch zu einer groß angekündigten Demo der Blockparteien gegen den migrationskritischen Politiker in Wien kamen nur ein paar hundert Leute. Es herrschte gähnende Leere.

Christian Zeitz im AUF1-Exklusivgespräch: „Zwangsrekrutierte werden im Westen ausgebildet“: Christian Zeitz vom Wiener Akademikerbund liefert brisante Einblicke zur Kriegsmüdigkeit der Menschen, zur totalitären Kriegshetze der Obrigkeit, zu Zwangsrekrutierungen, soldatischen Ausbildungen im Westen und zur laufenden Gesellschaftszersetzung durch Soros-Medien und -Schulen.

