Von CONNY AXEL MEIER | Der Filmregisseur und Buchautor Mikki Willis, ein Aktivist der ersten Stunde im Widerstand gegen das Corona-Regime und Regisseur von „Plandemic“, sagte kürzlich:

„Ich bin seit fast 20 Jahren Menschenrechtsaktivist… Ich war Augenzeuge des Aufstiegs und des Falls vieler Bürgerbewegungen. Fast jeder organisierte Widerstand, an dem ich teilgenommen habe, hat wegen des gleichen Fehlers die letzten Meter zum Sieg nicht geschafft. Interne Streitigkeiten. Mitglieder einer Bewegung fangen an, sich gegenseitig zu bekämpfen. Es beginnt oft mit einem Flüstern über die prominentesten Vertreter der Bewegung. Diese Gerüchte klingen typischerweise so: ‚Ich habe gehört, Michael ist kontrollierte Opposition.‘ oder ‚Manche sagen, Willi ist kompromittiert.‘ Obwohl Infiltration und Agitatoren Realität sind, habe ich es noch nicht erlebt, dass solche Beschuldigungen gerechtfertigt waren. Merkwürdigerweise werden diese Beschuldigungen immer gegen diejenigen vorgebracht, die den größten Fortschritt bewirken.“

Das trifft auf viele oppositionelle, regierungskritische Bewegungen zu. Wie die letzten Jahre anschaulich bewiesen haben, tauchen aus dem Nichts Leute auf, die kaum im Amt, gegen die eigenen Mitstreiter kämpfen, anstatt die gemeinsame Sache voranzubringen. Die Folge davon ist, dass viel Zeit, Geld und Energie mit Grabenkämpfen verschwendet wird.

Dieser Situation stellt sich gerade die „Bürgerbewegung Pax Europa“ (BPE). Ein im Dezember 2022 neu gewählter Vorsitzender, Günter Geuking, den praktisch kaum jemand kannte, der beruflich aus dem ambulanten Pflegedienst kommt, hat zusammen mit drei Vorstandskollegen und einem auf zweifelhafte Weise ins Amt gelangten Geschäftsführer, in zwei Monaten bisher erfolglos versucht, das einzige in der Öffentlichkeit aktive Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger, den Ehrenpräsidenten Willi Schwend, den ehemaligen Vorsitzenden Renè Stadtkewitz, den ehemaligen Bundesgeschäftsführer Thomas Böhm, die Schatzmeisterin Stefanie Kuzina, und weitere verdiente Mitglieder teilweise gesetzes- und satzungswidrig aus dem Verein zu drängen. Die erste und einzige Handlung des Vorsitzenden war es, eine Meinungsverschiedenheit mit einem Vorstandsmitglied öffentlich vor Gericht auszutragen, anstatt das intern zu klären. Das war ein Novum in der 15-jährigen Geschichte des Vereins.

Der neu gewählte Vorsitzende beschäftigte sich in der Folge nicht mit der anstehenden Vereinsarbeit, sondern ausschießlich mit haltlosen Vorwürfen und Strafanzeigen gegen die eigenen Mitglieder und der Behinderung der Öffentlichkeitsarbeit von BPE-Frontmann Michael Stürzenberger, der fast wöchentlich Kundgebungen in ganz Deutschland über den politischen Islam abhält. Die Videos dieser Kundgebungen, die oftmals durch Polizei und gewalttätige Mohammedaner behindert und gestört werden, haben zum Teil hunderttausende Aufrufe. Dies führte zum stetigen Wachstum des Vereins durch viele Neumitglieder.

Das mannigfache Fehlverhalten von Geuking und dem von ihm eingesetzten Geschäftsführer Jörg-Michael Klein, das ich hier nicht im Einzelnen aufführen möchte, führte letztlich dazu, dass vier Landesverbände satzungsgemäß eine außerordentliche Mitgliederversammlung einforderten, die durch Geuking kategorisch abgelehnt wurde. Daraufhin ergriffen der auf Lebenszeit gewählte Ehrenvorsitzende Willi Schwend zusammen mit dem alleinvertretungsberechtigten Vorstandsmitglied Michael Stürzenberger, dessen von Geuking initierter Vereinsausschluss nichtig ist, da die Abberufung von Vorstandsmitgliedern nur der Mitgliederversammlung zusteht, die Initiative und luden fristgerecht zur gewünschten außerordentlichen Mitgliederversammlung am 25. Februar 2023 nach Würzburg ein.

Das Signal der Mehrheit der Mitglieder war klar: Wir haben nur uns und wir wollen die BPE erhalten. Wir wollen, dass Stürzenberger zusammen mit den Ex-Muslimen Irfan Peci und Kian Kermanshahi weiterhin öffentlich Aufklärung über den politischen Islam mit Rückendeckung der BPE betreiben können. Die Spendengelder und Mitgliedsbeiträge sind einzig und allein für Kundgebungen, Veranstaltungen und Info-Material gebraucht und nicht für Rechtsanwälte und Gerichtskosten. Alle Vorstände arbeiten ehrenamtlich und bezahlen auch keine Familienmitglieder oder Lebenspartner mit Vergütungen. So war es immer schon in der BPE.

Der Autor war von der Gründung im Jahr 2008 an bis zu seinem Ausscheiden aus gesundheitlichen Gründen im Jahr 2016, selbst mit der Aufgabe als Bundesgeschäftsführer betraut. Es ist für ihn traurig, mit anzusehen, wie die Aufbauarbeit und der Erfolg der BPE in wenigen Wochen zunichte gemacht werden sollen. Von einem Menschen und seiner Clique, der die BPE absichtlich an die Wand fährt! Wem das wohl nützt?

Trotz aller Obstruktionen und dem erfolglosen Versuch, auf dem Gerichtsweg die Mitgliederversammlung zu verhindern, wurden alle Maßnahmen getroffen, damit diese außerordentliche Mitgliederversammlung. ordnungsgemäß stattfinden kann. Alle Mitglieder werden informiert, wann und wo sie stattfindet.

Die Aufklärung über den Islam wird nicht mit der gekidnappten BPE untergehen. Es werden dann eben neue Strukturen geschaffen. Wir werden weitermachen. Wir werden uns nicht zur kontrollierten Opposition verbiegen und kriechen nicht vor denen, die die Islamkritik vom warmen Wohnzimmer aus betreiben wollen. Wir müssen nicht ideologisch übereinstimmen, um zusammenzuarbeiten. Wir müssen uns nicht mal mögen. Wir müssen nur in einem Punkt übereinstimmen: Der politische Islam ist eine Bedrohung für die Freiheit! Alle BPE-Mitglieder und Nichtmitglieder, die unsere Ziele teilen, sind eingeladen, sich zu beteiligen!

Die anstehende außerordentliche Mitgliederversamlung wird zeigen, ob die BPE-Mitglieder sich eine Menschenrechtsorganisation, die über den politischen Islam aufklärt, wünschen, oder Teil der kontrollierten System-Opposition sein wollen.

Like