Von ALEX CRYSO | Während immer mehr Deutsche verarmen, im Winter nicht mehr heizen können und aus ökologisch-ideologischen Gründen in den öffentlichen Nahverkehr gedrängt werden, zeigen unsere Goldstückchen, wo der neue Wohlstand wirklich residiert: Erst am Sonntagabend kam es auf dem Ku’damm in Berlin zu einer erneuten öffentlichen Verhöhnung des Gastgeberlandes, als die Polizei einen Hochzeitskorso stoppen musste, dessen materieller Wert buchstäblich in den Reifen steckt.

Nach dem Motto „Mittags Sozialamt, abends den Deutschkurs schwänzen, nachts mit dem Ferrari und dem Koks auf die Piste“ wurden luxuriöse Autos im Gesamtwert von rund 700.000 Euro registriert. Darunter ein Audi R8 Spyder (150.000 Euro), ein Jaguar F-Type (72.000), ein Mercedes AMG G63 (152.000 Euro), ein Mercedes S63 (200.000 Euro) und ein Mercedes C63s (136.000 Euro). Sichergestellt wurde jedoch keines der Fahrzeuge, nach zwei Stunden war die Kontrolle auch schon wieder beendet.

Mitte Februar gab es einen ähnlichen Zwischenfall, als der hochgradig kriminelle Remmo-Clan einen weiteren protzigen Hochzeitskonvoi veranstaltete, um den Neu-Köllnern zu zeigen, wer die neuen Herrenmenschen sind (Video oben). Aufgefahren wurden ein Rolls Royce, sowie Fahrzeuge der Marke Lamborghini, Porsche, Audi R8 nebst Mercedes-Fabrikaten der G-Klasse. Neben einer massiven Lärmbelästigung wurde auch der Verdacht auf ein illegales Autorennen geäußert.

Im Zuge einer weiteren Polizeikontrolle hatten Hochzeitsgäste ihren roten Lamborghini an der Straße abgestellt und zu Fuß das Szenario verlassen. Andere Teilnehmer wurden den Beamten gegenüber aggressiv, von einer Verkehrsunfallsflucht im Zuge des Korsos wird zudem berichtet, von einer Nötigung auf der Stadtautobahn A100 ebenfalls.

Like