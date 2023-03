Eine kritische Sicht auf die Ukraine-Krise brachte vor zwei Wochen eine Online-Konferenz, die von dem österreichischen Think-Tank „Wiener Alliance Initiative“ veranstaltet wurde (Video oben). Die Teilnehmer kritisierten die zunehmende Einmischung der EU und der USA in den Konflikt und insbesondere die einseitige Unterstützung der Ukraine mit immer neuen Waffenlieferungen, die nur den Konflikt verlängern, jedoch keine militärische Wende bewirken könnten.

„Wie kann ein Sprecher des Weißen Hauses behaupten, ‚wir werden bis zum letzten Ukrainer kämpfen‘, fragte etwa Mag. Sissi Kotterer, Gründerin von „Unser freies Land – Demokratisches Österreich“ und fügte hinzu: „Waffenlieferungen werden keinen Frieden bringen. Das müssen wir der Öffentlichkeit zeigen. Es ist völkerrechtswidrig“.

Die deutschen Teilnehmer der Konferenz sahen die Lage ähnlich: „Wir werden den Konflikt nicht durch Waffenlieferungen lösen können, sondern nur durch Diplomatie’“, so Olga Petersen, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft. In Anspielung auf eine Umfrage der „Bild am Sonntag“, nach der sich 38 Prozent der Deutschen für Waffenlieferungen an die Ukraine aussprechen, fragt sich die AfD-Politikerin: „Seit wann wollen die Deutschen wieder Krieg?“ Laut ihrem Kollegen Gunnar Lindemann, Mitglied des Berliner Senats (AfD), setzen die Deutschen in der Ukraine-Krise die Interessen der USA durch, nicht die ihres eigenen Landes.

Lindemann: „Wir waren sehr gute Partner mit Russland. Die USA wollen Deutschland und Russland schwächen. Der Krieg in der Ukraine kann nur diplomatisch gelöst werden.“ Lindemann wies auch auf die Wurzeln des Konfliktes hin: „Seit dem Maidan-Putsch 2014 unterdrückt das ukrainische Regime die andersdenkende Bevölkerung. Die Minsker Vereinbarungen werden nicht eingehalten, 80 Prozent der Verstöße gehen auf die ukrainische Seite zurück.“

Tatsächlich wurde das Minsker Abkommen von 2014, das als Friedensstifter für den Osten der Ukraine gedacht war, von der ukrainischen Regierung sabotiert – und das mit voller Rückendeckung Deutschlands, wie die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kürzlich eingestanden hat. Und auch gegenwärtig tut die EU (trotz ihrer Forderung nach Frieden) alles, außer den eigentlichen Waffenstillstandsprozess wirklich durchzusetzen.

Der Publizist und Wirtschaftsexperte Hubert Thurnhofer nahm die gängigen Narrative der Mainstreammedien im Westen („Putin ist böse, Putin will nicht verhandeln, Putin ist der neue Hitler“) auf die Schippe. Mit solchen Propagandaaussagen könne man keinen Frieden erreichen. Der Krieg habe nicht jetzt begonnen, sondern laufe seit Anfang 2014, so Thurnhofer und ergänzt: „Es ist ein Krieg zwischen zwei Imperien, ein Nato-Krieg unter Führung der USA gegen Russland.“

Der österreichische Publizist wies auch auf das Problem der Beteiligung Österreichs hin: „Die Neutralität Österreichs, die unser staatsbildender Kern ist, wird in Frage gestellt. Das ist unmöglich! All jene, die sie in Frage stellen und die modische These aufstellen, dass uns die Neutralität von der UdSSR aufgezwungen wurde, haben keine Ahnung von Geschichte“, so Thurnhofer.

Neben der militärischen Entwicklung in der Ukraine wurde auch die wirtschaftliche Lage in der EU beleuchtet. So betrug die Inflationsrate innerhalb der EU im Februar 2023, (zum ersten Jubiläum der westlichen Sanktionen gegen Russland) wegen der Ukraine-Krise zehn Prozent. In Österreich liegt die Inflationsrate derzeit sogar bei elf, in Deutschland bei 8,7 Prozent. Selbst nach der Covid-Krise von 2020 lag die Inflation in beiden Ländern kaum über zwei Prozent. Angesichts dieser Zahlen bezweifeln die Teilnehmer der Konferenz, dass es sich die EU noch lange leisten kann, ihr Geld dafür auszugeben, den Krieg in der Ukraine weiter anzuheizen, anstatt ihre eigenen wirtschaftlichen Probleme zu lösen.

