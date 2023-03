Sie veranstaltete am 8. Mai 2022 in Köln den wahrscheinlich größten prorussischen Autokorso in Deutschland, gehörte zu den Mitorganisatoren der „Ami Go Home“-Demo in Ramstein am 26. Februar und steht am 29. März vor dem Kölner Amtsgericht – die aus der ukrainischen Millionenstadt Dnipro stammende Aktivistin Elena Kolbasnikova. Laut Staatsanwaltschaft habe sich die 42-Jährige mit der Aussage „Russland ist kein Aggressor. Russland hilft zurzeit, den Krieg in der Ukraine zu beenden“ strafbar gemacht. Im Interview mit PI-NEWS sagt Kolbasnikova: „Mein einziges Vergehen war, dass ich mich für den Frieden eingesetzt habe“.

PI-NEWS: Frau Kolbasnikova, Sie müssen sich demnächst in Köln vor Gericht verantworten. Was wird Ihnen genau vorgeworfen?

ELENA KOLBASNIKOVA: Mir wird die „Belohnung und Billigung von Straftaten“ vorgeworfen und dass ich den Krieg unterstützen würde. Ich halte diese Vorwürfe für nicht gerechtfertigt. Ich bin ein durch und durch friedlicher Mensch und setze mich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und für Frieden ein. Ich möchte, dass es endlich diplomatische Verhandlungen gibt und nicht noch mehr Menschen auf beiden Seiten sterben müssen.

Mit welchem Urteil rechnen Sie?

Ich mache mir da keine Illusionen. Aber ich hoffe trotzdem, dass der Richter fair urteilen wird und sich nicht von der russenfeindlichen Stimmung anstecken lässt. Ich habe mir nichts vorzuwerfen: Mein einziges Vergehen war, dass ich mich für den Frieden eingesetzt habe. Ich möchte, wie sicherlich jeder andere auch, keinen dritten Weltkrieg mit möglichem Einsatz von atomaren Waffen.

Vor Ihrem öffentlichen Gerichtstermin am 29. März um 13 Uhr findet um 11 Uhr eine Mahnwache unter dem Motto „Freiheit der Meinung“ vor dem Kölner Amtsgericht in der Luxemburger Straße statt und danach wird es ein Autokorso durch die Kölner Innenstadt geben. Wieviele Teilnehmer erwarten Sie?

Ob an dem Tag – einem Mittwoch – wieder so viele kommen werden wie bei unserem ersten Autokorso am 8. Mai letzten Jahres ist schwer einzuschätzen. Aber wir freuen uns über jeden Einzelnen, der uns hilft, unsere Botschaft des Friedens und der Völkerverständigung zu transportieren.

Wie ist derzeit die Stimmung der russischen Community in Deutschland?

Viele Russen sind sehr traurig darüber, wie die Stimmung in Deutschland gegen Russland eskaliert ist. Nach der geglückten Wiedervereinigung gab es ja eine lange Phase der Freundschaft und der gegenseitigen Partnerschaft. Das ist jetzt leider alles zusammengebrochen. Ich kenne viele Deutsche, die sich für die ablehnende Haltung ihrer Landsleute gegen alles Russische und für die Waffenlieferungen der Bundesregierung an die Ukraine zutiefst schämen. Ich weiß, dass die Wahrheit ans Tageslicht kommen wird und die Menschen, die derzeit so viel Hass versprühen, irgendwann zur Verantwortung gezogen werden. Die Russen wollen jedenfalls weiterhin friedlich mit den Deutschen zusammenleben.

Wie hat sich ihr Leben durch Ihr Engagement in den letzten Monaten verändert?

Es ist nicht einfach, wenn man sich öffentlich für ein differenziertes Bild des Krieges einsetzt. Mir wurde in der Zeit schon zweimal gekündigt, meinem Mann auch einmal, nur weil er Russe ist. Mir wurde die Scheibe meines Autos eingeschlagen und mehrfach gedroht. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen.

Haben Sie trotzdem schon mal überlegt, Deutschland wieder zu verlassen?

Es wäre sicherlich für uns der einfachste Weg, aber wir wollen das nicht. Ich bin 1996 nach Deutschland gekommen und für mich ist Deutschland inzwischen ein Teil meiner Heimat. Hier sind viele meiner Freunde, meine Bekannten, meine Verwandten. Ich möchte dabei mithelfen, wieder eine friedliche, freundschaftliche Stimmung zwischen Deutschland und Russland herzustellen. Das liegt mir sehr am Herzen, denn ich liebe Deutschland!

