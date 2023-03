In Deutschland wird um diese Zeit – Frühlingsanfang – eine schöne Sitte gepflegt, die zeigt, dass uns in unserer Heimat mehr als nur die Sprache verbindet: Landauf, landab werden besonders in Kleinstädten Müllsammelaktionen durchgeführt. Parks, Naherholungsgebiete, Teiche und Seen, aber auch Straßenränder und Feldwege werden vom unachtsam oder absichtlich Weggeworfenen befreit.

Mit Müllzangen und Handschuhen bewaffnet machen sich Groß und Klein, Jung und Alt, die ganze Zivilgesellschaft, auf, um ihren Ort vom Müll zu befreien. Alle machen mit beim Frühjahrsputz. Alle?

Während in Film und Fernsehen, vor allem in der Werbung, gefühlt jeder Zweite, Dritte, mindestens aber jeder Vierte ein PoC ist (= People of Colour; Menschen, die viel auf ihre nichtweiße Hautfarbe halten und diese deshalb besonders herausstellen), scheinen sie bei diesen Aktionen wie vom Erdboden verschluckt.

Auch züchtig gekleidete Muslimas mit Kopftuch, die sonst immer Wert darauf legen, als solche am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu dürfen, machen sich rar. Jedenfalls tauchen sie kaum auf den Bildern auf, die gerne von den freiwilligen Helfern danach in den Zeitungen erscheinen. Wir haben ein zufällig ausgesuchtes Foto aus Gangelt, einer Kleinstadt im Kreis Heinsberg (NRW), als Beispiel angeführt.

Woran liegt das? Dürfen PoCs und Kopftuchmädchen nicht mitmachen bei solchen Aktionen? Sind sie ausgeschlossen? Werden sie aus rassistischen Gründen aus den Bildern wegretuschiert? Oder gehen sie früher nach Hause, zum Beispiel wegen eines ausgeprägten Familiensinns? Wir wissen es nicht. Vielleicht haben wir ja nur Pech gehabt bei unserer Recherche und es gibt Müllsammelaktionen, wo eine Gruppe freundlich lachender Schwarzer vorwegschreitet und den nachfolgenden Weißen zeigt, wo noch etwas liegen geblieben ist, und wir wissen das nicht. So würde die Statistik ja wieder stimmen.

Von daher würden wir unsere Leser bitten, doch im Kommentarbereich ihnen bekannte Beispiele von Frühjahrsputz-Aktionen mit Link und Bild zu nennen, insbesondere solche, die auch die noch nicht so lange hier Lebenden zeigen, wie sie sich in die Gemeinschaft mit einbringen. Schreiben Sie uns bitte,

wie viele Weiße insgesamt zu sehen sind,

wie viele junge Leute bis etwa 30 darunter sind,

wie viele PoCs sich dort als fleißige Helfer betätigen und

wie viele Kopftuchträgerinnen ihre Verbundenheit mit ihrer neuen Heimat zeigen, indem sie Müll sammeln.

Wir könnten so endlich einmal mit Vorurteilen aufräumen und zeigen, dass die zitierten und oft diskriminierten Gruppen bei uns weitgehend in unsere kulturellen Bräuche integriert sind und sich als vollwertige Mitglieder unserer Städte und Gemeinden begreifen.

Like